«Ваша година настала». Легіон «Свобода Росії» закликав росіян скидати режим Путіна

Легіон «Свобода Росії»: «Сучасна Росія не виборює своє майбутнє. Не за свободу та незалежність, а за хибні цінності та гаманці кремлівських дідів»

Легіон «Свобода Росії» закликав російських солдатів до боротьби, і зазначив, що криваму диктатору Путіну не вдалось відстояти країну, а навпаки він опустив її на цивілізаційне дно. Про це йдеться у новій заяві опублікованій у суботу 24 червня, у Telegram-каналі добровольців РФ.

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Представники Легіону «Свобода Росії» ввжаюють, що конфлікт з Вагнером і здавання величезної кількості територій без бою показали те, що Кремль зовсім не готовий до внутрішніх чвар. «Він готовий вбивати та грабувати людей в інших країнах, ґвалтувати мирних жителів України, але не захистити своїх людей від військових злочинів своїх солдатів. Ваша витівка з мобілізацією вийшла вам боком. Силовий переворот, спровокований путінською війною настав»,– сказано у заяві.

«Сучасна Росія не виборює своє майбутнє. Не за свободу та незалежність, а за хибні цінності та гаманці кремлівських дідів. Путіну вже не вдалося відстояти країну. Мав шанс, 20 років шансів. Але він ним не скористався: тільки далі й надалі опускав Росію на дно цивілізації. А тепер і його, Путіна, і всіх його генералів-клоунів жорстко вмочили обличчям у правду. І зробили це його ж люди, які бачили, що таке війна і хочуть боротися не за вигадані ідеали, а за картину світу, яку вони вважають справжньою», – вважають бійці російського добровольчого батальйону

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Представники добровольчого батальйону також закликали російських солдатів до боротьби із режимом. «Солдати, офіцери: ваша година настала. Розгорніть свою зброю на вежі Кремля, не дайте усобицям втопити Росію в крові. Настав час припинити безглузде і жорстоке вбивство українців, загибель на фронті тисяч росіян і повернутися додому: туди, де ви зараз потрібні», – зазначили представники Легіону «Свобода Росії».

Нагадаємо, російські Telegram-канали повідомляють, що армія Шойгу мінує мости, щоб найманці Євгена Пригожина не могли дістатися до Москви.У Липецькій області Росії військова техніка рухається по трасі М-4 у бік Москви. Зокрема, повідомляється про перекидання колони танків. Раніше росЗМІ писали про те, що трасою М-4 пересувалися підрозділи ПВК «Вагнера».