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    Події в Україні

    Лікарні окупованого Криму переповнені пораненими військовими РФ

    Цивільних медзаклади не приймають - Лікарні окупованого Криму переповнені пораненими військовими РФ
    Цивільних медзаклади не приймають
    фото з відкритих джерел

    На півострові збирають чоловіків на війну з Україною

    В окупованих Росією кримських містах Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой лікарні переповнені пораненими військовослужбовцями армії РФ, повідомили у Представництві президента в автономній республіці Крим. Про це написав Центр протидії дезінформації у Telegram.

    «У кожному місті перебуває близько 1000-1500 поранених. У ці лікарні приймають лише військових, цивільні змушені звертатися або до приватних клінік або їхати в бік Сімферополя», – ідеться в повідомленні.

    Як відомо, ворог у окупованому Криму почав активно забирати чоловіків на війну проти України у складі різних підрозділів армії РФ. Раніше повідомлялося, що Росія заблокувала виїзд з території тимчасово окупованого Криму, також ввела обмеження на в’їзд.

    Нагадаємо, окупантам наказано таємно вивозити тіла загиблих або знищувати їх на місці.

    Раніше полонений російський окупант розповів про звірства у своїй армії.За його словами, офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.

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    Теги: Крим Росія окупанти лікарня
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    Лікарні окупованого Криму переповнені пораненими військовими РФ