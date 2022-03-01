Полонений російський окупант розповів про звірства у своїй армії

Офіцери вбивають своїх поранених солдатів, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних

Полонений російський окупант розповідає про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних. Відео розповіді поширила Служба безпеки України на своїй Facebook-сторінці.

«Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла», – розповів загарбник.

Загарбник плаче та просить маму звернутись до «Спілки матерів Росії», сподівається на обмін.

Він сказав, що боїться за долю рідних, тому просить «не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб», передає СБУ.

Як раніше повідомлялося, російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи.