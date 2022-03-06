Окупантам наказано таємно вивозити тіла загиблих або знищувати їх на місці

Якщо неможливо вивезти «вантаж 200», їх поховають у братських могилах

Командування російських окупаційних військ видало наказ, згідно з яким у солдатів були відібрані документи. Також наказується таємно евакуювати тіла ліквідованих до пунктів постійної дислокації, а в разі неможливості – знищити тіла місці. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Північ».

«Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь як Героїв та шанують їхню пам’ять», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, загиблих російських солдатів українці ховають у братських могилах, бо Росія не забирає їх.

Раніше стало відомо: російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів.

Як відомо, за 10 днів війни в Україні вже загинуло понад 10 тис. окупантів. Українські військові знищили 88 літаків та вертольотів.

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