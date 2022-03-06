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    Події в Україні

    Окупантам наказано таємно вивозити тіла загиблих або знищувати їх на місці

    документ
    Росіянам недарма видали мобільні крематорії - Окупантам наказано таємно вивозити тіла загиблих або знищувати їх на місці

    Росіянам недарма видали мобільні крематорії

    фото: ОК «Північ»

    Якщо неможливо вивезти «вантаж 200», їх поховають у братських могилах

    Командування російських окупаційних військ видало наказ, згідно з яким у солдатів були відібрані документи. Також наказується таємно евакуювати тіла ліквідованих до пунктів постійної дислокації, а в разі неможливості – знищити тіла місці. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Північ».

    «Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь як Героїв та шанують їхню пам’ять», – йдеться у повідомленні.

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    Росіянам недарма видали мобільні крематорії. фото: ОК «Північ»
    Росіянам недарма видали мобільні крематорії. фото: ОК «Північ»

    Нагадаємо, загиблих російських солдатів українці ховають у братських могилах, бо Росія не забирає їх.

    Раніше стало відомо: російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів.

    Як відомо, за 10 днів війни в Україні вже загинуло понад 10 тис. окупантів. Українські військові знищили 88 літаків та вертольотів.

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    Теги: Росія наказ документи солдат
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    Окупантам наказано таємно вивозити тіла загиблих або знищувати їх на місці