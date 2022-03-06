Окупантам наказано таємно вивозити тіла загиблих або знищувати їх на місці

Окупантам наказано таємно вивозити тіла загиблих або знищувати їх на місцідокумент
Росіянам недарма видали мобільні крематорії
Якщо неможливо вивезти «вантаж 200», їх поховають у братських могилах
Командування російських окупаційних військ видало наказ, згідно з яким у солдатів були відібрані документи. Також наказується таємно евакуювати тіла ліквідованих до пунктів постійної дислокації, а в разі неможливості – знищити тіла місці. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Північ».
«Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь як Героїв та шанують їхню пам’ять», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, загиблих російських солдатів українці ховають у братських могилах, бо Росія не забирає їх.
Раніше стало відомо: російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів.
Як відомо, за 10 днів війни в Україні вже загинуло понад 10 тис. окупантів. Українські військові знищили 88 літаків та вертольотів.