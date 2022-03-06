Росіяни вивели смертельно хворих дітей на мітинг (фото)

Хворих на рак дітей вишикували літерою Z

Казанський хоспіс влаштував флешмоб за участю пацієнтів-дітей, їхніх батьків та персоналу на підтримку військового вторгнення РФ в Україну. Про це йдеться на сайті Фонду імені Анжели Вавілової, яка створила хоспіс, з посиланням на його голову правління Володимира Вавілова.

Акція відбулася у дворі хоспісу за участю близько 60 осіб.

«Акція відбулася вранці. У ній взяли участь наші пацієнти, їхні мами та весь колектив — лише близько 60 осіб. Люди вишикувалися у вигляді літери Z. У лівій руці ми тримали листівки з прапорами ЛНР, ДНР, Росії та Татарстану, а праву стиснули в кулак», – розповів Вавілов.

За його словами, він особисто був ініціатором флешмобу. Раніше він заявив, що схвалює рішення Володимира Путіна у війні в Україні. На його думку, те, що відбувалося, назрівало давно, з 2014 року. Він і сам хотів вирушити добровольцем на Донбас ще три роки тому.

Казанський хоспіс працює з 2014 року як державно-приватне партнерство мінохоронздоров'я Татарстану та Фонду імені Анжели Вавілової. Має 35 місць у стаціонарі для дітей та дорослих.

Нагадаємо, Росія продовжує обстрілювати цивільне населення в Україні. За 10 днів війни загинули 35 дітей.