На Сумщині націоналізують кар'єр путінського олігарха Дерипаски

У наближеного до Путіна олігарха Дерипаски можуть націоналізувати кар'єр кварцитів у Глухові

Глухівський кар’єр кварцитів видобуває унікальні високоякісні кварцити, які потім у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї

Влада Сумщини хоче націоналізувати кар'єр кварцитів, який належить російському олігарху Олегу Дерипасці. Про це написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Це зроблять на підставі законопроєкту, який ухвалили 3 березня. Йдеться про закон про примусове вилучення майна Росії та її резидентів на користь держави Україна.

«Глухівський кар’єр кварцитів можуть націоналізувати! Третього березня народні депутати ухвалили закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти «на користь держави Україна», – повідомив Живицький.

Він нагадав, що Глухівський кар’єр кварцитів видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині, які потім у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї.

Власником «Глухівського кар’єру кварцитів» із 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. Це – «дочірня фірма» «Об’єднаної компанії «РусАл», контрольний пакет акцій якої належить російському олігарху Олегу Дерипасці.

Цей «підприємець» є одним із олігархів, що наближені до президента Путіна. А за даними Німецького видання DW він взагалі займався «відмиванням» брудних грошей очільника Кремля.

Нагадаємо, наразі вже шестеро олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд.

На сьогодні заяви зробили:

власник «Новатек» Леонід Міхельсон,

засновник «Русалу» Олег Дерипаска,

власник «Лукойл» Вагіт Алекперов,

голова «Альфа Груп» Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.

Зазначається, що найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тіньков: «Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну».

Співвласник «Альфа-Банку» та один з найбагатших російських олігархів Михайло Фрідман назвав війну в Україні трагедією і закликав припинити кровопролиття.

Як повідомлялося, найбільша в Росії приватна нафтова компанія «Лукойл» виступила за якнайшвидше припинення збройного конфлікту, який Росія розв'язала в Україні.

Російський олігарх Абрамович продає «Челсі» і обіцяє гроші віддати на допомогу Україні.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова попередила Росію, що її очікує «Велике санкційне меню».