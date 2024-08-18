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Лінія фронту на Донбасі: ситуація станом на 17 серпня

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Лінія фронту на Донбасі: ситуація станом на 17 серпня
Енергетики приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС
фото: ДТЕК

Попри обстріли енергетики ДТЕК повернули світло у три населених пункти Донеччини

17 серпня енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям трьох населених пунктів Донецької області, що постраждали від обстрілів ворога. Про це повідомляють у ДТЕК. 

«Незважаючи на постійну небезпеку, енергетикам ДТЕК Донецькі електромережі протягом доби вдалося повернути електропостачання 2368 осель у трьох населених пунктах Донеччини», – зазначили в компанії.

Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження, зазначили в компанії.

Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого тижня енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло понад 54 тисяч родин, чиї домівки знеструмлювалися через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Теги: ДТЕК ремонт електроенергія Донеччина

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