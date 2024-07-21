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DeepState: Окупанти захопили село Прогрес на Донеччині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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DeepState: Окупанти захопили село Прогрес на Донеччині
Бої на підступах до села Прогрес почалися ще в останні дні квітня
фото з відкритих джерел

За останні дві доби ворогу вдалося швидко переламати перебіг битви за населений пункт

Російські загарбники окупували село Прогрес у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.

За останні дві доби ворогу вдалося швидко переламати перебіг битви за Прогрес.

За даними аналітиків, бої на підступах до села почалися ще в останні дні квітня і «фактично останні три місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоч втрати позицій періодично були». Смугу, яка складалася з самого села, прийняла одна з піхотних бригад.

«Коли ворог почав масований штурм 19 липня, то майже все село було залишено. Терміново надійшла підмога з іншої вже механізованої бригада, яка стала на західній вулиці села. 20 липня через відсутність достатньої кількості піхоти і її силам довелося відійти. Тепер вже за село. Це змушує іншу бригаду, яка стоїть по залізниці, розвертати позиції ще й на фланг. Крім того, існує ризик оточення. Наказу про вирівнювання лінії немає», – розповіли фахівці.

Подальше просування ворога має одразу дві цілі. Одна з них – наблизитися до траси Покровськ-Костянтинівка або перерізати її.

«Крім того, західніше Воздвиженки існує висота 229.0. Друга – це рух по хребту, по якому йде залізниця з подальшим виходом до висоти 224.8 та Новогродівки», – додає DeepState.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, російські загарбники просунулися в Україні на кількох напрямках. Водночас загарбники провели перегрупування поблизу Вовчанська для відновлення штурмових дій. 

До слова, Збройні сили України відійшли з селища Урожайне в Донецькій області, адже війська РФ фактично зруйнували його. Втім, загарбникам буде важко просуватися, бо вся місцевість поруч прострілюється українськими захисниками. 

Крім того, за даними DeepState, російські військові окупували село Роздолівка Бахмутського району Донецької області. 

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Теги: фронт війна Донеччина окупація

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