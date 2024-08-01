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Зеленський назвав місто, яке окупанти найбільше хочуть захопити

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський назвав місто, яке окупанти найбільше хочуть захопити
Окупанти зосереджують найбільшу кількість особового складу на Покровському напрямку
фото: Facebook/Генштаб

Окупанти планують атаки на Костянтинівку, Торецьк та Слов'янськ

Покровськ на Донеччині залишається головною ціллю російських загарбників після невдалого наступу на Харків. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким виданням.

Яка зазначив глава нашої держави, окупанти планують атаки на Костянтинівку, Торецьк та Слов'янськ. Проте наразі росіяни зосереджують найбільшу кількість особового складу, зброї та керованих авіаційних бомб саме на Покровському напрямку.

«Їх напрямок головний, це не в цілому Схід, хоча Слов'янськ не виняток, але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет. Покровський напрямок і це місто Покровськ. Авжеж там є і Костянтинівка, авжеж вони ціляться і на Торецьк, авжеж вони хочуть і плани у них є щодо Слов'янська, але все це плани. Найбільшу кількість особового складу, найбільшу кількість зброї і КАБів, все, що в них є, вони зосереджують сьогодні на Покровському напрямку», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, на фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Куп’янська, Сватового, Часового Яру, Торецька та на заході Запорізької області.

До слова, росіяни окупували Тимофіївку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області.

Як повідомлялося, переговори України з Росією в межах другого саміту миру можуть розпочатися навіть якщо на той момент окупанти не виведуть свої війська з усієї української території.

До слова, Сполучені Штати Америки занепокоєні нещодавніми успіхами російських загарбників на війні в Україні.

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Теги: окупанти Донеччина війна Володимир Зеленський президент

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