У Костянтинівці завершився процес ідентифікації жертв ракетного удару: серед загиблих діти

Офіс генпрокурора зазначає, що поранення різного ступеня тяжкості отримали 44 людини

Завершено процес ідентифікації жертв ракетного удару по Костянтинівці Донецької області – загинуло троє дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«У Костянтинівці завершено процес ідентифікації та упізнання тіл загиблих внаслідок ракетного удару по торговельному центру. За остаточними даними, в результаті атаки збройних сил РФ загинули 14 осіб, в тому числі троє дітей – дівчатка дев'яти, 11 та 16 років», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора зазначає, що поранення різного ступеня тяжкості отримали 44 людини.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)», – заявили в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, що 10 серпня рятувальники завершили розбір завалів торговельного центру в Костянтинівці.

Костянтинівка: завершено розбір завалів торговельного центру. На місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.



Внаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи. pic.twitter.com/M8uPDGZ5vx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2024

Зауважимо, що 9 серпня окупанти влучили в супермаркет та «Нову пошту» в Костянтинівці на Донеччині. На місцях удару виникла сильна пожежа. Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив, що терористи атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії.

Пресслужба «Нової пошти» повідомила про обстріл вантажного відділення. Один співробітник компанії отримав контузію.