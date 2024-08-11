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У Костянтинівці завершився процес ідентифікації жертв ракетного удару: серед загиблих діти

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Костянтинівці завершився процес ідентифікації жертв ракетного удару: серед загиблих діти
Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 44 людини
фото: Офіс генерального прокурора

Офіс генпрокурора зазначає, що поранення різного ступеня тяжкості отримали 44 людини

Завершено процес ідентифікації жертв ракетного удару по Костянтинівці Донецької області – загинуло троє дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

«У Костянтинівці завершено процес ідентифікації та упізнання тіл загиблих внаслідок ракетного удару по торговельному центру. За остаточними даними, в результаті атаки збройних сил РФ загинули 14 осіб, в тому числі троє дітей – дівчатка дев'яти, 11 та 16 років», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора зазначає, що поранення різного ступеня тяжкості отримали 44 людини.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)», – заявили в Офісі генерального прокурора. 

Нагадаємо, що 10 серпня рятувальники завершили розбір завалів торговельного центру в Костянтинівці. 

Зауважимо, що 9 серпня окупанти влучили в супермаркет та «Нову пошту» в Костянтинівці на Донеччині. На місцях удару виникла сильна пожежа. Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив, що терористи атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії.

Пресслужба «Нової пошти» повідомила про обстріл вантажного відділення. Один співробітник компанії отримав контузію.

Читайте також: Обстріл Костянтинівки: поліція показала відео з місця удару

 

Теги: війна Костянтинівка Україна росія ракета російська ракета смерть Офіс Генерального прокурора Донеччина

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