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Змінені графіки відключень 21 липня: коли українці будуть зі світлом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Змінені графіки відключень 21 липня: коли українці будуть зі світлом
У неділю три години по всій Україні не буде відключень електроенергії
ілюстрація: glavcom.ua

Із 12:00 до 15:00 вся Україна буде зі світлом

У неділю 21 липня скасовані графіки відключень із 12:00 до 15:00. Про це повідомив ДТЕК.

«За інформаціює від Укренерго, відключення світла з 12:00 і до 15:00 не передбачаються», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше «Укренерго» попереджало, що 21 липня графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти протягом всієї доби.

До слова, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергетичній системі стане кращою вже найближчим часом. Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. 

Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, 18 липня Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд чинного підходу до розбудови енергосистеми.

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Теги: Укренерго електроенергія відключення світла

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