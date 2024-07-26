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Найскладніший період літа в енергетиці позаду – голова «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Найскладніший період літа в енергетиці позаду – голова «Укренерго»
Якщо не буде нових пошкоджень електростанцій, то ситуація в енергосистемі матиме тенденцію до покращення
фото з відкритих джерел

Серед ключових причин покращення ситуації в українській енергосистемі – послаблення спеки та повернення з ремонту певного енергообладнання

«Укренерго» має всі причини очікувати, що найскладніший період літа в енергетиці уже позаду. Україна пройшла дуже складні пару тижнів, проте зараз ситуація дійсно покращилася. Про це заявив під час брифінгу голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Зокрема, серед ключових причин покращення ситуації в українській енергосистемі – послаблення спеки та повернення з ремонту певного енергообладнання.

«Це пов’язано передусім з тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. І відтак – зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно, це пов’язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності – довгоочікувані, важливі для енергосистеми – які, безумовно, додають нам потужності та скорочують дефіцит. Тому замість складного режиму 3-4 черги – ми маємо 1-2, які застосовуються залежно від часу. В деякі години дефіцит можу бути менший, в деякі – трохи більший. А в деякі – ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання», – розповів глава «Укренерго».

Кудрицький зазначив, якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій, то ситуація в енергосистемі матиме тенденцію до покращення. «Принаймні, у наступні декілька тижнів», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня тривалість відключень електроенергії буде меншою. До 15:00 та у проміжках 18:00–20:00, 23:00–24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. А з 15:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 буде задіяно дві черги відключень.

Причина зменшення обсягу обмежень – екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.

Раніше стало відомо, що компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Як повідомлялося, Україна продовжує відновлювати енергосистему після російських атак і готується до майбутнього опалювального сезону.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: У Києві по-новому діятимуть графіки відключень світла
Теги: відключення світла енергетика електроенергія Укренерго

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