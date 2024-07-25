На світ чекає рекордне зростання споживання електроенергії – експерти

«Глобальний попит на електроенергію значно зросте цього та наступного року, відображаючи її зростаючу роль в енергетичних системах по всьому світу»

Згідно з новим звітом Міжнародного енергетичного агентства (IEA), зростання попиту в 2024 і 2025 роках буде одним з найвищих рівнів за останні два десятиліття, причому очікується, що тільки сонячна фотоелектрична система задовольнить половину зростання.

Світовий попит на електроенергію зростає найшвидшими темпами за останні роки, що викликано потужним економічним зростанням, інтенсивними хвилями спеки та збільшенням поширення технологій, що працюють на електроенергії, таких як електромобілі та теплові насоси. У той же час відновлювані джерела енергії продовжують стрімке зростання, а фотоелектричні сонячні панелі мають намір встановити нові рекорди.

Прогнозується, що глобальний попит на електроенергію зросте приблизно на 4% у 2024 році порівняно з 2,5% у 2023 році, йдеться в звіті ІЕА про електроенергію за середину року. Це буде найвищим річним темпом зростання з 2007 року, не враховуючи виняткових відскоків, які спостерігалися після світової фінансової кризи та пандемії Covid-19. Згідно зі звітом, значне зростання світового споживання електроенергії продовжиться до 2025 року, при цьому зростання знову складе близько 4%.

Відновлювані джерела електроенергії також мають намір швидко розширюватися в цьому та наступному роках, при цьому прогнозується, що їхня частка у світовому постачанні електроенергії зросте з 30% у 2023 році до 35% у 2025 році. Обсяг електроенергії, виробленої відновлюваними джерелами енергії у всьому світі у 2025 році, за прогнозами, вперше затьмарить кількість вироблену вугіллям. Очікується, що лише сонячна фотоелектрична енергія задовольнить приблизно половину зростання глобального попиту на електроенергію протягом 2024 та 2025 років, а сонячна та вітрова енергія разом задовольнять три чверті зростання.

Згідно зі звітом, незважаючи на різке зростання відновлюваних джерел енергії, світове виробництво електроенергії з вугілля навряд чи скоротиться цього року через значне зростання попиту, особливо в Китаї та Індії. Очікується, що цього року попит в Індії зросте на значних 8% через активну економічну активність і сильну спеку. У Китаї також очікується значне зростання попиту на понад 6% в результаті активної діяльності в сферах послуг і різних промислових секторах, включаючи виробництво чистих енергетичних технологій.

Після зниження попиту на електроенергію в Сполучених Штатах у 2023 році на фоні м’якої погоди, за прогнозами, цього року відновиться на 3% на тлі стійкого економічного зростання, зростаючого попиту на охолодження та розширення сектору центрів обробки даних. Навпаки, в Європейському Союзі спостерігатиметься більш скромне відновлення попиту на електроенергію з прогнозованим зростанням на рівні 1,7% після двох років поспіль скорочення на тлі наслідків енергетичної кризи.

У багатьох частинах світу зростання використання кондиціонерів залишатиметься суттєвим фактором зростання попиту на електроенергію. Кілька регіонів зіткнулися з інтенсивними хвилями спеки в першій половині 2024 року, що підвищило попит і створило навантаження на електросистеми, йдеться у звіті.

«Зростання глобального попиту на електроенергію в цьому та наступному році буде одним із найшвидших за останні два десятиліття, що підкреслює зростаючу роль електроенергії в наших економіках, а також вплив сильних хвиль спеки», – сказав Кейсуке Садаморі, директор з енергетики ІЕА.

Також, з розвитком штучного інтелекту (ШІ) попит на електроенергію центрів обробки даних лише зростатиме, запевняють експерти.