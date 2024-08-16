«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси з Києва до Одеси: графік

«Укрзалізниця» наголошує, що квитки вже є у застосунку

Поїзд вирушатиме з Києва до Одеси о 06:03

«Укрзалізниця» оголосила про призначення додаткових рейсів Інтерсіті+ між Одесою та Києвом. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Вказано, що поїзд №761/762 вирушатиме по окремих датах з Києва о 06:03, а з Одеси – о 14:20. Квитки вже можна придбати у застосунку «Укрзалізниці».

У компанії додали, що маршрутом курсуватиме «Тарпан» – міжрегіональний двосистемний поїзд ЕКр1-001, який цього літа святкує рівно 10 років експлуатації та пройшов плановий ремонт.

Нагадаємо, 8 серпня, «Укрзалізниця» у партнерстві з ЮНІСЕФ запустила в рейс перший дитячий вагон маршрутом Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначають залізничники, купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку. Однак, як зазначає пресслужба, найбільш цікавим вагон буде для дітей до 8 років.

До слова, «Укрзалізниця» втрапила у скандал через чоловіка, який проігнорував усі попередження компанії та придбав квиток у жіноче купе. Та найбільший суспільний резонанс викликали дії провідниці, яка пустила його у вагон та ще й намагалася вмовити жінок прийняти небажаного пасажира до себе.