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Чи будуть відключення світла 5 серпня: прогноз «Укренерго»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чи будуть відключення світла 5 серпня: прогноз «Укренерго»
5 серпня відключення застосовуватись не будуть
ілюстрація: glavcom.ua

Енергетики знову потішили українців новиною

У понеділок 5 серпня відключення світла в Україні не заплановані. Про це інформує ДТЕК.

«Згідно з інформацією від Укренерго, понеділок має пройти без відключень електрики», – йдеться в повідомленні.

Енергетики радять користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Зазначимо, що сьогодні, 4 серпня, відключення світла в Україні не прогнозуються. 

Чи будуть відключення світла 5 серпня: прогноз «Укренерго» фото 1
колаж: ДТЕК

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

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Теги: електроенергія Укренерго відключення світла

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