Чи будуть відключення світла 5 серпня: прогноз «Укренерго»

5 серпня відключення застосовуватись не будуть

Енергетики знову потішили українців новиною

У понеділок 5 серпня відключення світла в Україні не заплановані. Про це інформує ДТЕК.

«Згідно з інформацією від Укренерго, понеділок має пройти без відключень електрики», – йдеться в повідомленні.

Енергетики радять користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Зазначимо, що сьогодні, 4 серпня, відключення світла в Україні не прогнозуються.

колаж: ДТЕК

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.