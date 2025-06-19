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Лінія фронту станом на 18 червня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 18 червня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 18 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби загарбник завдав 32 авіаційних удари, скинувши при цьому 43 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 982 дрони-камікадзе та здійснили 3634 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Новини війни в Україні

18 червня станом на 22:00 відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку українські воїни знищили бойову броньовану машину, вісім антен та ретранслятор, вісім мотоциклів, станцію радіоелектронної боротьби, десять автомобілів, чотири термінали супутникового зв’язку, 34 безпілотні літальні апарати. Крім того, уражено багатоцільовий транспортер легко броньований, мотоцикл та дві ворожі вогневі позиції. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 28 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав семи авіаційних ударів, скинув 11 керованих бомб, здійснив 192 артилерійські обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 18 червня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог вісім разів атакував у районах Вовчанська, Липців та Довгенького, крім того, завдав авіаудару по району населеного пункту Лобанівка.

Лінія фронту станом на 18 червня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив дві спроби наступу в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового – отримав відсіч.

Лінія фронту станом на 18 червня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 14 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямках Шандриголового і Карпівки. Ще одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 18 червня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог двічі атакував у районах Григорівки.

Лінія фронту станом на 18 червня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

З початку доби ворог атакував у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок. Українські підрозділи відбили 13 атак, два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 18 червня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося 15 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки й Новоспаського. На даний час тривають два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 18 червня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 40 разів атакував у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новопавлівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру. Наші захисники відбили 36 штурмів, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 18 червня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 15 атак загарбників у районах Запоріжжя, Багатиря, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка. Два боєзіткнення ще тривають. Авіаційного удару зазнали населені пункти Новодарівка та Ольгівка.

Лінія фронту станом на 18 червня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1211-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб ворог

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