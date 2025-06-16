Лінія фронту станом на 16 червня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 81 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили 1157 дронів-камікадзе та здійснили 3927 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

16 червня станом на 22:00 відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку було знешкоджено 221 окупанта, із них 144 – безповоротно. Також українські воїни знищили бойову броньовану машину, шість автомобілів, багі, п’ять мотоциклів, квадроцикл, два БпЛА, два термінали супутникового зв’язку, укриття для особового складу та антену управління БпЛА, також пошкоджено автомобіль та мотоцикл окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили 31 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих бомб, а також здійснив 213 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки і Петропавлівки. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники двічі атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки та Надія.

На Сіверському напрямку

Ворожий штурм відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку

Ворог десять разів штурмував наші позиції у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори. Два боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку

16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки. Сили оборони зупинили 15 ворожих атак, триває бій.

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка. Досі тривають три боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко. Два боєзіткнення тривають досі. Ворожа авіація завдала ударів по Маліївці та Березовому.

Нагадаємо, триває 1209-й день повномасштабної війни в Україні.