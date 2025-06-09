РФ заявила про наступ на Дніпропетровщину: аналітики ISW проаналізували ситуацію

Інститут вивчення війни дослідив супутникові знімки Дніпропетровщини

8 червня кремлівські чиновники та міністерство оборони Росії оголосили, що окупанти дійшли до кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями та проводять наступальні операції на Дніпропетровщині. Аналітики ISW оцінили ситуацію у своєму звіті, передає «Главком».

Аналітики нагадали, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 8 червня заявив, що російські війська «розпочали наступ» у Дніпропетровській області, та погрожував, що ті, хто не визнає нинішніх «реалій війни» на полі бою під час переговорів, «отримають нові реалії на місцях».

«Кремлівські чиновники неодноразово заявляли, що будь-які переговори щодо припинення війни повинні враховувати «реалії на місцях» (посилання на нинішню лінію фронту в Україні), щоб вимагати від України поступитися вимогам Росії під загрозою подальших вимог Росії», – йдеться у звіті.

Також у звіті сказано, що 8 червня один російський мілблогер заявив, що окупанти досягли кордону Дніпропетровської області на північний захід від Горіхового та просунулися на південний схід від Муравки.

«На момент написання цієї статті ISW не виявив геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області. У листопаді 2024 року ISW прогнозувала, що російське військове командування може просунутися до південно-східної частини Дніпропетровської області, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку (НЛК), які підтримують українські позиції в Донецькій області, та оточити ці українські позиції для підтримки ширшої кампанії Росії щодо захоплення всієї Донецької області», – додали аналітики.

Речник української групи військ «Хортиця» полковник Віктор Трегубов, в свою чергу, заявив 8 червня, що бої на новопавлівському напрямку тривають, але лише в Донецькій області.

Речник української бригади, що діє в цьому районі, заявив, що російські війська не перетинали кордон Дніпропетровської області.

«Суспільне» повідомило, що представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що твердження про перетин кордону російськими військами є «російською дезінформацією» та не відповідають дійсності.

«ISW оцінює, що поточна тактична активність Росії поблизу південно-східної сторони Дніпропетровської області є продовженням поточних наступальних зусиль Росії на південному заході Донецької області, а не початком нової великої наступальної операції з метою захоплення оперативно значущої території в Дніпропетровській області», – додали експерти.

Нагадаємо, триває 1202-а доба повномасштабної війни.