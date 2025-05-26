Путін хоче захопити Херсон і Запоріжжя. Які шанси, що Україна відіб'є новий наступ Росії?

Понад рік триває битва за Часів Яр. Біля року триває битва за Торецьк

Як довго Росія може продовжувати воювати з огляду на стан її економіки?

«Окупантам теж прилітає у відповідь на обстріли. Але ситуація погіршилася, значно погіршилася»

«Постійний терор, постійні атаки. Якби могли, то вони гатили б по Херсону цілодобово, не припиняючи»

«Завдання – взяти Запоріжжя – на сьогодні це нереалістично»

Російський президент Володимир Путін готовий до затяжної війни, якщо це буде потрібно для досягнення його цілей, пишуть західні ЗМІ з посиланням на власні джерела, аналізуючі заяви Кремля і дії армії РФ на фронті.

Цього тижня також відбулася телефона розмова президентів США та РФ, яка, за словами американського президента Дональда Трампа, пройшла «дуже добре». Втім очікуваного припинення вогню, до якого закликають передусім Росію, так і не відбулося.

Очільник Кремля впевнений, що армія РФ має перевагу на фронті, зможе прорвати оборону України і взяти під повний контроль Донеччину, Луганщину, Херсонщину і Запорізьку область, наголошують аналітики.

Чи може Росія до кінця року захопити повністю чотири українські області?

Наскільки погіршилася ситуація на прифронтових територіях півдня?

Як довго Росія може продовжувати воювати з огляду на стан її економіки?

Про все це читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

У Силах оборони Півдня днями повідомили, що ситуація на фронті у Запорізькій області стає дедалі загрозливішою. Речник Владислав Волошин зазначив, що на Гуляйпільському напрямку окупанти проводять ротацію задля поповнення озброєння та живої сили.

Водночас на Оріхівському відтинку фронту окупанти намагаються просунутися у на північний захід. Російські військові хочуть прорвати українську оборони, втім, успіхів не мають, додав Волошин.

В'їзд до містечка Оріхів у Запорізькій області фото: ua.krymr.com

Посилення російських атак відчувають і жителі прифронтових громад Запорізької області. Староста Новопавлівського старостинського округу Пологівського району Сергій Герус розповів «Новинам Приазов’я», що обстріли громади дедалі частіше ведуться і вдень, і вночі.

«Застосовують всі види озброєння: КАБи прилітають, РСЗВ, все, що можна. Велику небезпеку на сьогодні становлять дрони. Вони полюють за мирними жителями, автівками. Ви розумієте, вони контролюють практично всіх і все, їхня кількість збільшилася і вони все частіше дістаються села.

Останнім часом атаки посилилися. Наскільки я розумію, вони, мабуть, продовжують штурмувати напрямок наш від Щербаків і Нестерянки. Обстріли все частіше, наші дають відсіч, окупантам теж прилітає у відповідь. Але ситуація погіршилася, значно погіршилася», – повідомив він.

«Проживало 600 людей, залишилось 171»

У Новопавлівській громаді зруйнована понад третина домогосподарств, пошкоджених набагато більше, розповідає Герус.

За його словами, гуманітарні питання, які виникають через обстріли, влада намагається вирішувати оперативно: ремонт побитих дахів, фанера для вікон, щотижня підвіз хліба та питної води, а також можливість отримання медичної допомоги та ліків.

Запорізька область, наслідки російських атак фото: npu.gov.ua

До повномасштабного вторгнення у Новопавлівці проживали майже 600 людей, а нині залишається 171 житель, каже староста. Примусової евакуації немає, втім, влада радить виїжджати звідти.

«Пояснюємо людям, що життя дорожче, що треба виїжджати. В багатьох такої можливості – виїхати немає. На території села є дві людини, які лежачі, за якими потрібен догляд. Ці всі питання ми вирішуємо. Тож гуманітарна ситуація більш-менш стабільна», – запевнив він.

«Захопити не можуть, тому тероризують»

Від регулярних російських обстрілів не припиняє страждати і правобережна частина Херсонщини. Речник військової адміністрації області Олександр Толоконніков розповів «Новинам Приазов’я», що кількість атак останнім часом збільшилася, хоча вони вже давно є інтенсивними.

Олександр Толоконніков фото: Олександр Толоконніков/Facebook

«Постійний терор, постійні атаки. Якби українські військові не знищували окупантів на лівому березі, вони б виставили в ряд свої артилерії, міномети та дронові розрахунки й гатили б по Херсону просто цілодобово.

Через те, що наші військові їх знищують, не дають їм не закріпитися на берегах або на островах (посеред річки Дніпро), то вони роблять тільки те, що вони можуть робити. Вони б хотіли б робити більше, але в них немає можливості, наші військові не дають цієї можливості», – каже речник.

Для того, щоби просунутися у бік Херсону, російським військовим потрібно перетнути Дніпро, розповідає він. Це завдання, для виконання якого необхідна набагато більша кількість ресурсів, і при якому окупанти зазнають величезних втрат, зазначив Толоконніков.

Херсон, російські обстріли, 14 березня 2025 року фото: t.me/khersonskaODA

«Щоб перетнути річку, для цього треба як мінімум в 10 раз більше сили військової, ніж наших оборонців. Щоб закидати нас трупами. Але, звичайно, вони на це не готові, або просто не мають такого ресурсу. Тому вони по всій лінії зіткнення – це 34 населені пункти, які вони щодня обстрілюють з мінометів, танків, артилерії та БПЛА», – пояснив речник.

Чого очікувати на фронті влітку?

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що Херсонський чи Запорізький напрямки навряд будуть основними під час російської наступальної кампанії влітку цього року.

«Це не означає, що там буде тихо. Ми зараз чуємо про посилення штурмових дій, про плани ворога форсувати Дніпро в районі Херсону і про постійні бойові дії за острови у річищі Дніпро біля Херсону.

Можливо, там будуть дії, спрямовані на те, щоб відволікти наші війська з інших основних напрямків, які росіяни вважають для себе головними», – каже він.

Українські військові пливуть на човнах по Дніпру поблизу Херсону, червень 2023 року фото: AP

Не виключає експерт і тактичних спроб окупаційних військ просуватися у Запорізькій області, щоб спробувати взяти під артилерійський контроль саме місто Запоріжжя.

«Ми розуміємо, що поблизу Василівки, де зараз знаходиться армія РФ, там місцевість бугриста. Можливо, ворог захоче цим скористатися, зайняти панівні висоти й покращити своє тактичне становище», – припустив він.

Основні зусилля російської армії будуть спрямовані на Донеччину, а також, імовірно, на Сумщину, зазначив експерт.

Покровський напрямок. Донеччина, вересень 2024 року фото: radiosvoboda.org

«Я ставлю на перше місце саме Торецьк, Часів Яр, Костянтинівку – цей трикутник. Друге місце в моєму ранжирі поділяють Покровський і Сумський напрямки. Тобто, це атаки на Покровськ, які зараз тривають і перспектива наступальних дій окупантів на Сумщині.

Зараз кажуть про концентрацію військ у напрямку Харківської області. Цілком можливо вони хочуть підсилити тиск на півночі Харківської області. Але головні події, на мій погляд, будуть розгортатися довкола Костянтинівки», – прогнозує Попович.

«Нереалістичні плани РФ»

Захопити повністю чотири області, як, за даними ЗМІ, розраховує Путін, абсолютно нереалістично, переконаний Попович.

Торецьк, липень 2024 року фото: radiosvoboda.org

«Понад рік триває битва за Часів Яр. Біля року триває битва за Торецьк, повністю теж не захопили. Щодо Покровська – ми йому підписували смертний вирок минулого року, але на сьогодні Покровськ повністю під контролем української армії. Хоча безумовно там ситуація складна.

Завдання – взяти Запоріжжя – на сьогодні це нереалістично. Це неможливо в принципі. Якщо ворог збере сили і поставить завдання просуватися до Запоріжжя, то очевидно він буде це завдання виконувати. Але зараз таких концентрацій військ на Запорізькому напрямку не спостерігається», – зауважив він.

Наслідки російської атаки на Запоріжжя, 23 січня 2025 року фото: radiosvoboda.org

Такими ж нереалістичними він вважає плани та наміри армії РФ форсувати Дніпро, щоб закріпитися на правобережній частині Херсонщини. Зробити це під артилерійськими ударами, впливом дронів ЗСУ – надважке завдання, як і подальше розширення плацдарму.

Економічний прогноз

Впевненість Путіна щодо перспектив Росії на полі бою суперечить західним оцінкам. За словами європейських чиновників, Росія, яка зазнала величезних втрат за більш ніж три роки повномасштабних бойових дій, не має достатнього потенціалу для досягнення поставлених Путіним цілей.

Тож як довго Росія може продовжувати воювати з огляду на стан економіки?

Російський економічний оглядач Максим Блант сказав «Новинам Приазов’я», що це залежить від низки факторів. Зокрема, інтенсивності бойових дій та спроможності України протидіяти.

Максим Блант фото: radiosvoboda.org

«Залежить від того, яку зброю отримуватиме Україна. Якщо дійде до війни палицями, то це може тривати нескінченно, поки людей вистачає. Інша справа, що для виробництва високоточної та серйозної зброї потрібна валютна виручка. З цим у Росії зараз проблеми. Потрібні фахівці, з цим теж проблеми. Потрібні люди для того, щоб воювати, щоб працювала економіка, і з цим теж у Росії далеко не все гаразд. Тому, якщо ми оцінюємо стан російської економіки, він плачевний. Криза вже почалася минулого року, до того ж розвивається досить швидко», – каже він.

Втім, попри катастрофічні наслідки для російської економіки, тривати така ситуація може досить довго, вважає експерт.

Він нагадав, що Центр макроекономічного аналізу прогнозував цього року масове банкрутство і воно вже почалося у вугільній галузі, зауважив Блант.

Українські військовослужбовці вантажать трофейний російський танк на вантажівку. Біля міста Ізюму на Харківщині, 24 вересня 2022 року фото: Reuters

«Але для того, щоб виробляти зброю гіршого ґатунку, не потрібні долари. Для зброї, яку виробляв Радянський Союз у 1980-1990-х роках минулого століття, потрібні сталь, вугілля в необмеженій кількості, порох і робочі руки. Доки все це є, доки все буде наявне у російської влади, вона продовжить воювати. Якщо люди будуть закінчуватися, вони обміняють зерно на корейських солдатів», – переконаний він.

Страх Путіна

Президент Росії Путін боїться втратити владу, тому буде продовжувати воювати так довго, наскільки це буде можливо, вважає Максим Блант.

Володимир Путін фото: Reuters

«Він не може собі дозволити жодного прояву слабкості. Бо він пам'ятає, як прояв слабкості з боку тоталітарного режиму дуже швидко обернувся крахом того режиму наприкінці 1980-1990 років.

Якщо Україна отримає крилаті ракети та посилять санкції, буде одна картина. Якщо Україна втратить американську військову допомогу насамперед і Трамп почне торгувати з Путіним, це інша історія. Але теоретично, якщо дійде до спрощення, такий варіант теж не виключений. Безумовно це може тривати довго», – додав він.

Президент Росії Володимир Путін переконаний, що до кінця року зможе захопити повністю чотири українські області. І тому не поспішатиме з укладенням мирної угоди. Про це дням написало американське агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела. За даними журналістів, російський президент впевнений, що армія РФ має перевагу на фронті, зможе прорвати оборону України і взяти під повний контроль Донеччину, Луганщину, Херсонщину і Запорізьку область, на які претендують у Кремлі.

Минулого тижня під час переговорів у Стамбулі Росія висунула до України жорсткі територіальні вимоги. Про це писала низка міжнародних ЗМІ. Російська делегація тоді заявила, що президент Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей.

У МЗС України ці вимоги назвали неприйнятними. Після цього президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не буде виводити війська зі своєї території, як того прагне Москва.

Олена Бадюк