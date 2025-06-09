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Збагатився на 12 млн грн. Екскерівник управління Сил логістики ЗСУ отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Збагатився на 12 млн грн. Екскерівник управління Сил логістики ЗСУ отримав підозру
Колишньому начальнику одного з управлінь командування Сил логістики загрожує вʼязниця
фото: dbr.gov.ua/ДБР

За словами правоохоронці, у 2023−2024 роках посадовець безпідставно набув активи на значну суму

Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагачені та зберіганні зброї колишньому начальнику одного з управлінь командування Сил логістики Збройних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, підозрюваний та пов’язані з ним особи набули необґрунтовані активи у вигляді земельних ділянок, квартир, житлових будинків та автомобілів. Їхня вартість на понад 12,4 млн грн перевищує їх доходи. Також встановили, що ексначальник без передбаченого законом дозволу зберігав зброю та набої до неї.

Державне бюро розслідувань зазначило, що у 2023–2024 роках колишній посадовець безпідставно набув активи, законність яких не зміг підтвердити. «До активів належать 14 земельних ділянок у Київській області, квартира, автомобілі (Toyota Tundra, Skoda Octavia, Hyundai Tucson), а також облігації внутрішньої державної позики, емітовані Міністерством фінансів України, оформлені на себе та на близьких осіб», – кажуть детективи.

За даними журналістів, мова про полковника Олександра Заярного. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів президента-втікача Віктора Януковича. Йдеться про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лєбєдєва. Правоохоронці зібрали докази щодо протиправних дій колишніх міністрів оборони, які призвели до зниження боєготовності та боєздатності Збройних сил України, а також до суттєвого послаблення обороноздатності держави. Чиновники на посадах відчужували військову техніку та озброєння ЗСУ.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань викрили полковника Державної прикордонної служби на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України.

До слова, поліція викрила посадовця Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, який, за версією слідства, за $12 тис. допомагав призовникам уникнути мобілізації.

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Теги: ЗСУ ДБР корупція в Україні

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