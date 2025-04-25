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Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025 року

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025 року
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1157-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 175 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 110 авіаційних ударів, застосувавши 72 ракети та скинувши 201 КАБ. Крім цього, здійснив 6178 обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3148 дронів-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дев’ять артилерійських систем та один пункт управління противника.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб

Вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб

Ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Нового, Колодязів, Торського, Ямполівки та в напрямках Ольгівки, Рідкодуба й Нового Миру.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб

Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у бік Верхньокам’янського та Григорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб

Вчора зафіксовано 13 боєзіткнень у районах Часового Яру, Андріївки та в бік Білої Гори, Предтечиного й Диліївки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб

Ворог здійснив 17 атак у районах Торецька, Леонідівки, Щербинівки, Дачного та в бік Диліївки й Новоспаського.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб

Наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Водяне Друге, Звірове, Тарасівка, Сухий Яр, Березівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у напрямку населених пунктів Покровськ, Новопавлівка, Чунишине, Олексіївка, Стара Миколаївка, Романівка, Миролюбівка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб

Противник вчора здійснив десять атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та в бік Розливу й Одрадного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Щербаки та в бік Малої Токмачки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб

Наші воїни успішно зупинили три спроби противника просунутися вперед.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб

Минулої доби ворог завдав 17 авіаударів, скинувши при цьому 26 КАБ, здійснив 367 обстрілів, з яких п’ять – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 27 штурмових дій загарбників.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1157-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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