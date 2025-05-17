Рубіо назвав подію, завдяки якій станеться прорив в мирних переговорах

Рубіо (четвертий зліва) на зустрічі міністрів у Стамбулі

У США вважають, що прогрес у мирних переговорах малоймовірний, поки Трамп не зустрінеться з Путіним

Секретар Держдепу Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що для досягнення прогресу у мирному врегулюванні в Україні необхідно зустрітися Дональду Трампу та диктатору Росії Володимиру Путіну. Як інформує «Главком» із посиланням на ВВС, про це посадовець сказав після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

«Я не думаю, що ми досягнемо прориву, доки президент Трамп і президент Путін не взаємодіятимуть безпосередньо з цього питання», – висловився секретар американського Держдепу.

Видання пише, Трамп, який на момент переговорів в Туреччині перебував з візитом на Близькому Сході, також натякнув, що значний прогрес у мирних переговорах малоймовірний, доки він і Путін не зустрінуться особисто.

На запитання BBC на борту Air Force One, чи розчарований він рівнем російської делегації, американський президент відповів, мовляв, «нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося».

«Я не вірю, що щось станеться, подобається вам це чи ні, поки ми з ним не зберемося разом. Нам доведеться вирішити це питання, бо надто багато людей гине», – заявив Трамп.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після того, як переговори про припинення вогню між Росією та Україною видались не зовсім вдалими.

Сенатори закликали до негайного голосування за санкційний законопроєкт.

Грем, перебуваючи на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині, заявив: «Коли мова йде про ігри Росії, досить».

Блюменталь додав, що Путін продовжуватиме блокувати зусилля щодо припинення вогню, доки його економіка не буде ізольована на фінансовому острові.

Окрім цього, газета The Telegraph пояснила, як Трамп зірвав переговори в Стамбулі ще до їх початку.

Зазначається, що Трамп зірвав переговори ще до їх початку, оскільки він заявив, що зрушень в мирному врегулюванні не буде, поки не відбудеться зустріч його з Путіним.

Очільник російської делегації Володимир Мединський визначив п'ять основних вимог на переговорах.

За версією Clash Report, йдеться про відсутність жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській землі. Україна має відмовитись від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною.

Зазначається, що відмови від репарацій будуть взаємними. Окремо вказано, що Україна має відмовитись від Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та не претендувати на Крим.