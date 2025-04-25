Лінія фронту станом на 25 квітня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Курському напрямках

Сьогодні російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 166 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1116 дронів-камікадзе та здійснили 4485 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

25 квітня станом на 22:00 відбулося 116 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку було знешкоджено 137 окупантів, 65 з них – безповоротно. Також знищено 13 одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, дві гармати, крім того пошкоджено дві гармати російських окупантів.

На Харківському напрямку

Противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив чотири штурми позицій наших оборонців у районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців в бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Нового, Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

На Сіверському напрямку

Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Маркового і Білої Гори. Один бій триває до цього часу.

На Торецькому напрямку

Росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби росіяни 31 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка та в напрямку Миролюбівки, Романівки, Малинівки. До цього часу тривають шість боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 12 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля, Одрадного. Ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаударів зазнали Багатир, Новопіль, Новодарівка та Олексіївка.

На Курському напрямку

Противник протягом доби провів 25 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває одне боєзіткнення. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 18 керованих бомб, та здійснив 272 артилерійських обстрілів, вісім з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1156-й день повномасштабної війни в Україні.