Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 25 квітня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 25 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 25 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Курському напрямках

Сьогодні російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 166 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1116 дронів-камікадзе та здійснили 4485 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

25 квітня станом на 22:00 відбулося 116 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку було знешкоджено 137 окупантів, 65 з них – безповоротно. Також знищено 13 одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, дві гармати, крім того пошкоджено дві гармати російських окупантів.

На Харківському напрямку

Противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Мала Вовча.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив чотири штурми позицій наших оборонців у районі Нової Кругляківки.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку 

З початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців в бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Нового, Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у бік Григорівки.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Маркового і Білої Гори. Один бій триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки. Наразі триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби росіяни 31 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка та в напрямку Миролюбівки, Романівки, Малинівки. До цього часу тривають шість боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 12 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля, Одрадного. Ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаударів зазнали Багатир, Новопіль, Новодарівка та Олексіївка.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Противник протягом доби провів 25 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває одне боєзіткнення. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 18 керованих бомб, та здійснив 272 артилерійських обстрілів, вісім з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 25 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1156-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1128-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 27 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
27 березня, 07:25
Генштаб: Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України
Генштаб прокоментував російський удар дронами по Полтаві
28 березня, 02:57
Сирський: Отримали від уряду також значне додаткове фінансування для посилення навчальної матеріально-технічної бази в навчальних центрах Сухопутних військ та військових частинах
Сирський розповів про збільшення витрат на навчальні центри ЗСУ
4 квiтня, 20:53
На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2025 року
8 квiтня, 08:26
Триває 1141-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 9 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
9 квiтня, 07:31
РФ з початку війни втратила 10603 танка
Втрати ворога станом на 13 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
13 квiтня, 07:58
Зазначається, що метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців
ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки: що змінилося
15 квiтня, 10:48
На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили три ворожих штурми
Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2025 року
22 квiтня, 08:14
У Лондоні пройшла зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10

Події в Україні

Лінія фронту станом на 25 квітня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 25 квітня 2025. Зведення Генштабу
Міносвіти ініціює зміни у мобілізації для деяких педагогів закладів позашкільної освіти
Міносвіти ініціює зміни у мобілізації для деяких педагогів закладів позашкільної освіти
Росіяни знищили у Павлограді базу «Госпітальєрів»
Росіяни знищили у Павлограді базу «Госпітальєрів»
У ЗСУ створено новий корпус: до складу увійшли легендарні бойові бригади
У ЗСУ створено новий корпус: до складу увійшли легендарні бойові бригади
Окупанти на одному з напрямків фронту посилили використання мототехніки
Окупанти на одному з напрямків фронту посилили використання мототехніки
У Криму стався приліт у будинок соратника Кадирова – «Атеш»
У Криму стався приліт у будинок соратника Кадирова – «Атеш»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 квітня 2025
32K
Китай без офіційних повідомлень почав скасовувати мита на американські товари – CNN
17K
Де найкраще жити у Польщі: рейтинг найздоровіших міст
15K
Втрати ворога станом на 25 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
13K
Параду не буде. Регіональна влада РФ боїться обстрілів на 9 травня

Новини

26 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua