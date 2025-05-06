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Дронова атака по Харкову та вибухи у Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Дронова атака по Харкову та вибухи у Росії: головне за ніч
Уламки одного БпЛА вдарилися в багатоповерхівку на Каширському шосе у Москві
фото з відкритих джерел

Один із ударів БпЛА по Харкову прийшовся по центральному, щільно заселеному району

Росія атакувала дронами Харків, Одещину, країна-терористка потерпала від вибухів, а міністр фінансів США Скот Бессент розповів, як Трамп хоче використати угоду про корисну копалини про РФ. «Главком» зібрав головні події ночі проти 6 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Дрони атакували Харків

Вночі, 6 травня, Росія атакувала Харків безпілотниками. Через російський удар загорівся приватний будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, один із ударів БпЛА по Харкову прийшовся по центральному, щільно заселеному району.

«Ворог здійснив удар БпЛА типу «Шахед» по центральному, щільно заселеному району міста.  Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється», – пише Терехов.

РФ вдарила по Одещині: є загибла людина

У ніч на 6 травня окупанти атакували Одещину безпілотниками. Внаслідок ударів БпЛА є загиблий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За інформацією Кіпера, через російський удар по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують рятувальники.

В одному з будинків було знайдено тіло загиблої людини.

Вибухи у Росії

У ніч проти 6 травня на території Росії було зафіксовано масову атаку безпілотників. Як передає «Главком» з посиланням на російські ЗМІ, дрони нібито атакували кілька регіонів одночасно, зокрема й столицю країни.

Жителі Липецької області повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони. Водночас у Рязанській, Тамбовській і Тульській областях оголосили «червоний рівень» небезпеки.

За даними моніторингових ресурсів, загроза дронових атак також була в Астраханській, Нижньогородській, Тверській та Смоленській областях.

Основною ціллю, за твердженнями російської сторони, стала Москва та її передмістя. Повідомляється, що уламки одного БпЛА вдарилися в багатоповерхівку на Каширському шосе у Москві.

Як Трамп хоче використати угоду про корисні копалини

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає нещодавно укладену угоду з Україною щодо корисних копалин як частину ширшої стратегії впливу на Росію в межах можливих мирних перемовин. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час виступу на конференції в Інституті Мілкена у Каліфорнії, повідомляє «Главком».

Як пояснив Бессент, ініціатором підписання угоди виступив особисто Дональд Трамп. За його задумом, документ має одразу кілька стратегічних цілей.

«Президент Трамп вважає, що ця угода надає йому додаткові інструменти тиску на Кремль, коли настане момент для звернення до них. Її меседж полягає в тому, що США залишаються в Україні і не мають наміру йти», – зазначив міністр.

Трамп прокоментував перемир’я, запропоноване Путіним

Президент США Дональд Трамп висловився щодо ініціативи російського президента Володимира Путіна про короткочасне припинення вогню, зауваживши, що хоча йдеться лише про три дні, це вже суттєвий крок. Як повідомляє «Главком», про це він заявив під час розмови з журналістами у Білому домі.

«Ми пройшли чималий шлях, і, можливо, попереду ще щось зміниться. Ми на це сподіваємося. Як вам відомо, Путін оголосив про триденне перемир’я. Це здається невеликим строком, але насправді це багато, якщо згадати, з чого все починалося», – зазначив Трамп, звернувши увагу на те, що до цього не було жодного діалогу з Путіним протягом трьох років.

Чому Росія «хоче миру»? Відповідь Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія прагне домовитися про мир з Україною на тлі суттєвого зниження цін на нафту. Як повідомляє «Главком», таку думку американський лідер висловив під час розмови з журналістами.

«На мою думку, ситуація із цінами на нафту, які впали, суттєво вплинула на позицію Росії. Я переконаний, що у нас є всі шанси досягти домовленості. Вони хочуть миру. І Україна теж цього прагне», – зазначив Трамп.

Він також наголосив, що якби не обіймав посаду президента, конфлікт між Україною та Росією залишився б поза увагою світової спільноти.

Теги: Харків росія путін Дональд Трамп корисні копалини Москва

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