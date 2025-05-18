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На Курщині дрон атакував будинок чиновника, у якому жили офіцери РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Курщині дрон атакував будинок чиновника, у якому жили офіцери РФ
Золотарьов нібито дозволив офіцерам залишитися у своєму будинку, щоб будівлю не пограбували рядові військові
фото з соцмереж

Після влучання дрона в будинку спалахнула пожежа

У Курській області РФ згорів будинок голови Глушківського району Павла Золотарьова. У ньому мешкали офіцери російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Причиною займання, попередньо, стало влучання дрона.

На Курщині дрон атакував будинок чиновника, у якому жили офіцери РФ фото 1

Зазначається, що Золотарьов нібито дозволив офіцерам залишитися у своєму будинку, щоб будівлю не пограбували рядові військові, які мародерять у будинках місцевих мешканців. Також військові могли охороняти від мародерів бізнес, пов'язаний із сім'єю голови району.

Дружина чиновника Катерина Золотарьова, за інформацією з відкритих реєстрів, є засновником чотирьох компаній, пов'язаних із агробізнесом, полюванням та торгівлею сільгосптехнікою у Глушківському та Хомутівському районах.

Брат голови району Олексій Золотарьов – власник агрохолдингу «Псільське», одного з найбільших у регіоні. Більшість його активів розташована в Білівському районі.

Нагадаємо, триває 1180-й день повномасштабної війни.

Сьогодні вночі російські терористи атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів – це рекордна кількість

Теги: пожежа росія війна дрон Курщина

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