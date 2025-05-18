На Курщині дрон атакував будинок чиновника, у якому жили офіцери РФ

Золотарьов нібито дозволив офіцерам залишитися у своєму будинку, щоб будівлю не пограбували рядові військові

Після влучання дрона в будинку спалахнула пожежа

У Курській області РФ згорів будинок голови Глушківського району Павла Золотарьова. У ньому мешкали офіцери російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Причиною займання, попередньо, стало влучання дрона.

Зазначається, що Золотарьов нібито дозволив офіцерам залишитися у своєму будинку, щоб будівлю не пограбували рядові військові, які мародерять у будинках місцевих мешканців. Також військові могли охороняти від мародерів бізнес, пов'язаний із сім'єю голови району.

Дружина чиновника Катерина Золотарьова, за інформацією з відкритих реєстрів, є засновником чотирьох компаній, пов'язаних із агробізнесом, полюванням та торгівлею сільгосптехнікою у Глушківському та Хомутівському районах.

Брат голови району Олексій Золотарьов – власник агрохолдингу «Псільське», одного з найбільших у регіоні. Більшість його активів розташована в Білівському районі.

Нагадаємо, триває 1180-й день повномасштабної війни.

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