Втрати ворога станом на 20 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1030 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 20 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 20 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 20 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 975800 (+1030) осіб;
- танків – 10834 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 22567 (+5) од,
- артилерійських систем – 28067 (+58) од;
- РСЗВ – 1388 (+1) од;
- засоби ППО – 1167 (+0) од;
- літаків – 372 (+0) од;
- гелікоптерів – 336 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36621 (+118);
- крилаті ракети – 3197 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48093 (+105) од;
- спеціальна техніка – 3894 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 20 травня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, із них два рухались із протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1182-й день повномасштабної війни в Україні.
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