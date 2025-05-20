Втрати ворога станом на 20 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

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Нагадаємо, триває 1182-й день повномасштабної війни в Україні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

РФ у війні з Україною станом на 20 травня втратила:

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 20 травня 2025 року.

РФ втратила в України 48093 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн

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