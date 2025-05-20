Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 20 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 20 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ втратила в України 48093 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
фото: Міноборони

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1030 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 20 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 20 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 20 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 975800 (+1030) осіб;
  • танків – 10834 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22567 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28067 (+58) од;
  • РСЗВ – 1388 (+1) од;
  • засоби ППО  – 1167 (+0) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36621 (+118);
  • крилаті ракети – 3197 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 48093 (+105) од;
  • спеціальна техніка – 3894 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 20 травня
Втрати ворога станом на ранок 20 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 20 травня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, із них два рухались із протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 20 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 20 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1182-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: росія окупанти Чорне море ЗСУ війна Азовське море Україна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масований удар по столиці. Рятувальна операція у Шевченківському районі (фоторепортаж)
Масований удар по столиці. Рятувальна операція у Шевченківському районі (фоторепортаж)
7 травня, 06:12
За минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2025 року
26 квiтня, 08:22
Наслідки влучання ворожого «шахеда»
У Білій Церкві «шахед» влетів прямо в житловий будинок: моторошне відео
26 квiтня, 10:34
Ситуація на фронті 29 квітня
Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу
29 квiтня, 22:52
«Бук-M3» – комплекс ППО сухопутних військ середньої дальності
ЗСУ знищили новітній російський «Бук-М3» вартістю $45 млн (відео)
2 травня, 07:28
Ситуація на фронті 16 травня
Лінія фронту станом на 16 травня. Зведення Генштабу
16 травня, 23:03
Мазут на пляжі в Анапі
Росіяни тікають із Анапи в окупований Крим
11 травня, 17:58
18 квітня окупант був ліквідований Силами оборони на Донеччині
Очолював «Союз дагестанців». ЗСУ знищили 54-річного російського тренера з боксу
16 травня, 16:36
За минулу добу відбулося 167 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року
18 травня, 08:47

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 20 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Окупанти атакували пасажирський автобус у Херсоні, є постраждалі
Окупанти атакували пасажирський автобус у Херсоні, є постраждалі
Бої за Часів Яр: яку тактику обрав ворог
Бої за Часів Яр: яку тактику обрав ворог
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
Україну накриють дощі, місцями грози: прогноз погоди на 20 травня
Україну накриють дощі, місцями грози: прогноз погоди на 20 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 травня 2025
44K
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
23K
Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву
13K
Сибіга назвав разючу відмінність між Україною та РФ, яку показали переговори у Стамбулі

Новини

Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
Вчора, 21:23
Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
18 травня, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua