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Лінія фронту станом на 23 червня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 23 червня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 23 червня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1216-й день повномасштабної війни

Противник завдав трьох ракетних та 19 авіаційних ударів, застосував 17 ракет та скинув 37 КАБ. Крім того, застосував 1004 дронів-камікадзе, здійснив 4252 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

23 червня станом на 22:00 відбулося 127 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили шість штурмових дій окупантів. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази намагався штурмувати позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Дворічна, Вовчанські Хутори, Красне Перше та Фиголівка, на даний час ворожі атаки відбито. Авіаудару зазнало Озерне.

Лінія фронту станом на 23 червня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районах Кіндрашівки, Кругляківки та в у напрямках Піщаного, Петропавлівки.

Лінія фронту станом на 23 червня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Двадцять одну атаку загарбників зупинили українські воїни у районах населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі та в напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру, Ольгівки на Лиманському напрямку, ще одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 23 червня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Противник здійснив одну наступальну дію в районі Григорівки.

Лінія фронту станом на 23 червня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили 10 спроб загарбників просунутися вперед в районах Новомаркового, Часового Яру та в напрямках Миколаївки, Ступочок, Привілля, Бондарного. Ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 23 червня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Плещіївки, Яблунівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурмові дії.

Лінія фронту станом на 23 червня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 49 атак. Окупанти проявляли активність поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Мирноград, Новосергіївка, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєвє та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки.

Одне бойове зіткнення триває дотепер. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новотрецьке, Разіне та Покровськ.

Лінія фронту станом на 23 червня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 14 атак окупантів поблизу населених пунктів Багатир, Новосілка, Запоріжжя, Перебудова, Комар, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки. Триває ще три боєзіткнення. Під авіаударом опинилась Воскресенка.

Лінія фронту станом на 23 червня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1216-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб обстріл ворог

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