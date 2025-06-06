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«Удар на випередження». Сили оборони атакували аеродроми «Енгельс» і «Дягілєво»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Удар на випередження». Сили оборони атакували аеродроми «Енгельс» і «Дягілєво»
У Саратовській області українські військові влучили у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами
фото із соцмереж

Сили оборони атакували логістичний пункт 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії РФ на Курщині

Сили оборони України атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території Росії: було уражено аеродроми російської військової авіації «Енгельс» і «Дягілєво». Як передає «Главком», про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Там розповіли, що на «Енгельсі» в Саратовській області скупчувалася авіація росіян, яка залишилася після операції Служби безпеки України «Павутина».

А з «Дягілєво», що в Рязанській області, злітають стратегічні бомбардувальники росіян. Також там базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовували для забезпечення ракетних ударів по території України. Результати влучання ще уточнюють, але в районі аеродрому фіксували пожежу.

«Удар на випередження». Сили оборони атакували аеродроми «Енгельс» і «Дягілєво» фото 1
фото: Генштаб

Також у Саратовській області українські військові влучили у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами. Там почалася масштабна пожежа, яку не можуть загасити.

Крім того, Сили оборони атакували логістичний пункт 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії РФ у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати теж іще уточнюють. Окрім того, Сили оборони України атакували низку важливих об’єктів ворога на тимчасово окупованих районах України.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 6 червня, у Енгельсу пролунали вибухи. Попередньо, під удар потрапила нафтобаза, що постачає паливом військовий аеродром «Енгельс-2». Після атаки виникла масштабна пожежа – ймовірно, горить нафтобаза «Росрезерву». Як повідомляється, у Енгельсі після атаки БпЛА виникла пожежа на нафтооб'єкті. У місті розташована база зберігання нафтопродуктів «Комбінат Кристал» «Росрезерву», що забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2». Вона вже перебувала під атакою безпілотників у січні цього року.

Місцеві жителі показали фото та відео з місця. На них можна побачити масштабне горіння, в небо здіймається густий чорний дим. Очевидці повідомляють, що на нафтобазі горять дві цистерни.

«Удар на випередження». Сили оборони атакували аеродроми «Енгельс» і «Дягілєво» фото 2
фото із соцмереж

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив, що внаслідок атаки БПЛА сталося займання на одному з промислових підприємств в Енгельсі. Попередньо постраждалих немає, заявив чиновник. Він також повідомив, що є пошкодження багатоквартирного житлового будинку на вулиці Тельмана в Енгельсі. За даними Бусаргіна, постраждалих немає.

«Удар на випередження». Сили оборони атакували аеродроми «Енгельс» і «Дягілєво» фото 3
фото: Telegram / Энгельс онлайн
«Удар на випередження». Сили оборони атакували аеродроми «Енгельс» і «Дягілєво» фото 4
фото: Telegram / Cаратов онлайн

Також у Брянську у Росії пролунали сильні вибухи біля місцевого аеродромута розгорілася пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали. Як розповіли місцеві жителі, кілька сильних вибухів пролунали близько 23:30. Після них, за словами очевидців, біля аеродрому почалося загоряння.

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Теги: росія війна Генштаб

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