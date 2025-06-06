«Удар на випередження». Сили оборони атакували аеродроми «Енгельс» і «Дягілєво»

У Саратовській області українські військові влучили у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами

Сили оборони атакували логістичний пункт 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії РФ на Курщині

Сили оборони України атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території Росії: було уражено аеродроми російської військової авіації «Енгельс» і «Дягілєво». Як передає «Главком», про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Там розповіли, що на «Енгельсі» в Саратовській області скупчувалася авіація росіян, яка залишилася після операції Служби безпеки України «Павутина».

А з «Дягілєво», що в Рязанській області, злітають стратегічні бомбардувальники росіян. Також там базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовували для забезпечення ракетних ударів по території України. Результати влучання ще уточнюють, але в районі аеродрому фіксували пожежу.

фото: Генштаб

Також у Саратовській області українські військові влучили у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами. Там почалася масштабна пожежа, яку не можуть загасити.

Крім того, Сили оборони атакували логістичний пункт 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії РФ у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати теж іще уточнюють. Окрім того, Сили оборони України атакували низку важливих об’єктів ворога на тимчасово окупованих районах України.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 6 червня, у Енгельсу пролунали вибухи. Попередньо, під удар потрапила нафтобаза, що постачає паливом військовий аеродром «Енгельс-2». Після атаки виникла масштабна пожежа – ймовірно, горить нафтобаза «Росрезерву». Як повідомляється, у Енгельсі після атаки БпЛА виникла пожежа на нафтооб'єкті. У місті розташована база зберігання нафтопродуктів «Комбінат Кристал» «Росрезерву», що забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2». Вона вже перебувала під атакою безпілотників у січні цього року.

🔥🔥В Енгельсі потужна пожежа після нічної атаки українських БпЛА по нафтобазі pic.twitter.com/EoJmcohnRB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 6, 2025

Місцеві жителі показали фото та відео з місця. На них можна побачити масштабне горіння, в небо здіймається густий чорний дим. Очевидці повідомляють, що на нафтобазі горять дві цистерни.

фото із соцмереж

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив, що внаслідок атаки БПЛА сталося займання на одному з промислових підприємств в Енгельсі. Попередньо постраждалих немає, заявив чиновник. Він також повідомив, що є пошкодження багатоквартирного житлового будинку на вулиці Тельмана в Енгельсі. За даними Бусаргіна, постраждалих немає.

фото: Telegram / Энгельс онлайн

фото: Telegram / Cаратов онлайн

Також у Брянську у Росії пролунали сильні вибухи біля місцевого аеродромута розгорілася пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали. Як розповіли місцеві жителі, кілька сильних вибухів пролунали близько 23:30. Після них, за словами очевидців, біля аеродрому почалося загоряння.