Влада показала наслідки нічної атаки на Київ

У столиці зафіксовано пошкодження житлових будинків, шкіл і медзакладу

Унаслідок нічної атаки РФ у Києві зафіксовано пошкодження житлових будинків, шкіл і медзакладу. Триває ліквідація наслідків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

У Києві триває уточнення інформації про наслідки нічної комбінованої атаки Росії.

Станом на зараз пошкодження різного ступеня зафіксовані у 9 житлових будинках. Через вибухи у багатьох квартирах вибиті вікна.

Також постраждали 26 автомобілів у трьох районах столиці. У Солом’янському районі пошкоджено лінії електропередач.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста. У Києві 15 людей постраждали внаслідок нічної атаки РФ.