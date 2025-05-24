Головна Київ Новини
search button user button menu button

Влада показала наслідки нічної атаки на Київ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Влада показала наслідки нічної атаки на Київ
У Києві триває ліквідація наслідків атаки
фото: Тимур Ткаченко/Telegram

У столиці зафіксовано пошкодження житлових будинків, шкіл і медзакладу

Унаслідок нічної атаки РФ у Києві зафіксовано пошкодження житлових будинків, шкіл і медзакладу. Триває ліквідація наслідків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

У Києві триває уточнення інформації про наслідки нічної комбінованої атаки Росії.

Влада показала наслідки нічної атаки на Київ фото 1

Станом на зараз пошкодження різного ступеня зафіксовані у 9 житлових будинках. Через вибухи у багатьох квартирах вибиті вікна.

Також постраждали 26 автомобілів у трьох районах столиці. У Солом’янському районі пошкоджено лінії електропередач.

Влада показала наслідки нічної атаки на Київ фото 2

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Влада показала наслідки нічної атаки на Київ фото 3

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста. У Києві 15 людей постраждали внаслідок нічної атаки РФ.

 

Читайте також:

Теги: ворог Тимур Ткаченко ракетна атака Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жинка здійснила один постріл у бік житлового будинку у Дніпровському районі і пішла геть
Столична поліція розшукує жінку, яка стріляла з пістолета біля будинку (відео)
Вчора, 13:11
Ситуація на фронті 20 травня
Лінія фронту станом на 20 травня. Зведення Генштабу
20 травня, 23:18
Будинок Христини Казарновської розташований на вулиці Межигірській, 19
На Подолі відновлено історичний вигляд будинку Казарновської (фото)
19 травня, 17:20
На місці працюють пожежники
Атака дронів на Київ: у Святошинському районі спалахнула пожежа
16 травня, 07:59
Скульптури малюків Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либіді отримали святковий одяг – вишиванки
Малюки-засновники Києва вбралися у вишиванки (фото)
15 травня, 10:40
Київ: на Позняках масштабна пожежа (відео)
Київ: на Позняках масштабна пожежа (відео)
11 травня, 09:34
Найбільші суми задекларували мешканці Києва
В Україні значно зросла кількість мільйонерів: дані Податкової
5 травня, 13:55
Київський метрополітен намагається через суд повернути у власність будівлю на вулиці Межигірській, 78
Столичний метрополітен судиться за будівлю, яка перешкоджає будівництву метро на Троєщину
30 квiтня, 11:39
Фотографи Костянтин і Влада Ліберови показала наслідки атаки РФ на Україну
Чутливі фото поранених українців здійняли ґвалт у соцмережах
24 квiтня, 19:23

Новини

Влада показала наслідки нічної атаки на Київ
Влада показала наслідки нічної атаки на Київ
Нічна атака на Київ: стало відомо, скільки людей постраждали
Нічна атака на Київ: стало відомо, скільки людей постраждали
Масована атака на Київщину: є поранені, пошкодження в п’яти районах
Масована атака на Київщину: є поранені, пошкодження в п’яти районах
Уночі Київ пережив одну з наймасованіших комбінованих атак РФ: все, що відомо
Уночі Київ пережив одну з наймасованіших комбінованих атак РФ: все, що відомо
Продовольчі ярмарки у Києві 24-25 травня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 24-25 травня: де можна придбати фермерські продукти
У Києві триває ліквідація наслідків нічного обстрілу: кадри від ДСНС
У Києві триває ліквідація наслідків нічного обстрілу: кадри від ДСНС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 травня: ситуація на фронті
134K
Лавров раптово висунув претензії до Кучми. Все через книгу, видану 22 роки тому
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 травня 2025
45K
ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова
27K
Польські виборці змінили прихильність після президентських дебатів
23K
Був командиром спецпризначенців. На Курщині ЗСУ ліквідували чемпіона світу

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Сьогодні, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Сьогодні, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
Вчора, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua