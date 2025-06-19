Три можливі сценарії завершення війни в Україні: версія німецької Die Welt

Найімовіршішому сценарію газета дала назву «ампутована Україна»

Війна Росії в Україні з урахуванням взаємного виснаження ресурсів, ескалації на Близькому Сході й невизначеної політики США й НАТО може мати три варіанти розвитку. Про це повідомляє «Главком» з посилання на німецьку газету Welt.

Перший варіант

У першому варіанті Захід переходить до серйозних заходів та ігнорує погрози РФ застосувати тактичну ядерну зброю. Україні надають достатню кількість потрібної зброї, і їй вдається тиснути на армію окупантів. Такий сценарій потребує паралельного посилення санкцій проти РФ, що позбавить її технологій, банківського обслуговування й експортних доходів.

Росія в цьому разі змушена була б припинити бойові дії без попередніх умов, залишитися на лінії зіткнення й вести переговори про мирне врегулювання.

Україна зможе зберегти суверенітет без частини захоплених Москвою територій. Проте видання вважає такий сценарій війни в Україні нереалістичним, оскільки Захід на нього не наважиться.

Другий варіант

Другий варіант передбачає очевидну перемогу РФ. У цьому сценарії США припиняють політично й економічно тиснути на росіян, навпаки, прагнучи зблизитися для вигідних угод – взаємного освоєння Арктики чи розроблення рідкісноземельних металів. Президент США Трамп вважає українського колегу Володимира Зеленського винним у провокуванні Кремля. За такого розвитку подій Україна втратить нові території й, імовірно, втратить вихід до моря. Цей сценарій автор статті вважає реалістичнішим за перший.

Третій сценарій

Третьому сценарію газета дала назву «ампутована Україна». Він передбачає затягування бойових дій, слабку підтримку Києва західними партнерами й повільне, але впевнене просування загарбницької армії. Водночас Захід почне підштовхувати Україну до переговорів під гаслом «краще жахливий кінець, аніж жах без кінця».

У цьому разі Україна має піти на значні поступки, а конфлікт заморозять на невизначений строк на лінії зіткнення без мирного договору. Видання пише, що для Америки і Європи цей сценарій був би економічно найвигіднішим у довгостроковій перспективі й одночасно гарантував би їм «відносну безпеку». Його автор матеріалу вважає ймовірним на 65%, тобто реалістичнішим, ніж два інші.

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