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Сили оборони вдарили по локомотиву з технікою окупантів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Сили оборони вдарили по локомотиву з технікою окупантів
Сили оборони нанесли удару по російській техніці
фото: Армія inform

Російська окупаційна армія втратила понад десяток своїх танків

Сили оборони Півдня України вразили залізничний локомотив із колоною військової техніки окупантів. Ворог зазнав чималих втрат.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

У повідомленні Сил оброни Півдня зазначається, що російська окупаційна армія втратила понад десяток своїх танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки

«Втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки», – йдеться у повідомленні. 

Варто зазначити, що Сили оборони Півдня не повідомили, де саме та чим було уражено залізничний локомотив. Росіяни стверджують, що по техніці вдарили дрони, які вилітали з зерновозів, але ця ынформацыя потребуэ пытвердження.

Раніше ми писали, що у районі Тьоткіного, на Курщині, в оперативне оточення потрапив 56-й десантно-штурмовий полк, який дислокується у тимчасово окупованій Феодосії. Підрозділ опинився без належного забезпечення, можливості евакуації та без підтримки, яка б дозволила стабілізувати становище. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський пропагандистський телеграм-канал.

Наступні дні можуть стати вирішальними для оточеного підрозділу. Як зазначається, шанс на проведення рятувальної операції чи надання підтримки ще залишається, однак зволікання може призвести до повного знищення угруповання.

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України та Служба безпеки вдарили по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци на Брянщині, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву. «Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються», – йдеться в заяві.

До слова, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Теги: армія втрати ворог росіяни

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