Наслідки атаки РФ на Київщину: постраждали чотири райони

Екстрені служби працюють на місцях

Цієї ночі ворог атакував Київщину дронами та ракетами. Станом на 04:17 повітряна тривога у Києві та низці областей досі триває. Ворожа атака продовжується, вибухи не вщухають.

Наслідки обстрілу повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає «Главком».

Пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Усі наслідки комбінованого удару наразі встановлюється, про постраждалих поки не повідомлялось.

Як відомо, у декількох районах Києва зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

Також цєї ночі окупанти обстріляли Одесу. Внаслідок ворожої атаки виникли численні пожежі, зруйновані будинки. Одна людина загинула, ще щонайменше четверо отримали поранення.

Внаслідок влучання в житловий будинок загинув 59-річний чоловік, наразі відомо про чотирьох постраждалих. Точна кількість уточнюється.

Через російську вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці виникла пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.