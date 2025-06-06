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У Солом'янському районі працює штаб допомоги постраждалим від атаки 6 червня: адреса

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Солом'янському районі працює штаб допомоги постраждалим від атаки 6 червня: адреса
Усі оперативні служби Києва працюють у місцях влучань
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Працівники Управління соціальної та ветеранської політики району розпочали обхід пошкоджених квартир

У Солом’янському районі організовано штаб допомоги постраждалим від масованої повітряної атаки, що відбулася сьогодні, 6 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Солом’янську районну держадміністраціїю

Зазначається, що на базі Центральної районної бібліотеки ім. Г. Сковороди на вул. Освіти, 14-А розгорнуто штаб допомоги. Тут мешканці можуть:

  • подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 грн у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам»;
  • отримати консультації щодо подальших дій.

Також працівники Управління соціальної та ветеранської політики району розпочали обхід пошкоджених квартир. Їхні мешканці мають можливість звернутись до Управління за телефоном: 066-595-26-65, Черних Анна Валеріївна.

Усі профільні служби оперативно працюють на місцях. Представники РДА з’ясовують масштаб руйнувань і потреби мешканців.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Київ зазнав чергової масштабної комбінованої атаки з боку Росії. Удари спричинили масштабні руйнування в шести районах міста, є загиблі та постраждалі. Крім того, в столиці виникли проблеми з роботою метрополітену: через обстріл Росії є пошкодження на коліях. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 27 осіб, троє рятувальників загинули. 

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Теги: Київ обстріл гуманітарна допомога

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