У Солом'янському районі працює штаб допомоги постраждалим від атаки 6 червня: адреса
Працівники Управління соціальної та ветеранської політики району розпочали обхід пошкоджених квартир
У Солом’янському районі організовано штаб допомоги постраждалим від масованої повітряної атаки, що відбулася сьогодні, 6 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Солом’янську районну держадміністраціїю.
Зазначається, що на базі Центральної районної бібліотеки ім. Г. Сковороди на вул. Освіти, 14-А розгорнуто штаб допомоги. Тут мешканці можуть:
- подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 грн у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам»;
- отримати консультації щодо подальших дій.
Також працівники Управління соціальної та ветеранської політики району розпочали обхід пошкоджених квартир. Їхні мешканці мають можливість звернутись до Управління за телефоном: 066-595-26-65, Черних Анна Валеріївна.
Усі профільні служби оперативно працюють на місцях. Представники РДА з’ясовують масштаб руйнувань і потреби мешканців.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня Київ зазнав чергової масштабної комбінованої атаки з боку Росії. Удари спричинили масштабні руйнування в шести районах міста, є загиблі та постраждалі. Крім того, в столиці виникли проблеми з роботою метрополітену: через обстріл Росії є пошкодження на коліях. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 27 осіб, троє рятувальників загинули.
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