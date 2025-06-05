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Удруге пережила влучання. Мешканка ураженого будинку в Харкові поділилася історією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Удруге пережила влучання. Мешканка ураженого будинку в Харкові поділилася історією
Унаслідок ударів БпЛА потрощені фасади багатоповерхівок, вибито шибки та пошкоджено квартири
фото: Telegram/Олег Синєгубов

Подружжя тільки завершило попередній ремонт після попереднього влучання

Уночі 5 червня російська армія вдарила по Слобідському району Харкова. Один із безпілотників влучив у 17-й поверх багатоповерхівки. Будівлю раніше вже атакували окупанти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Безпілотник влучив у квартиру до сусідів Анастасії Мелещенко. Її чоловік є рятувальником, який зараз перебуває у відрядженні. У момент атаки жінка була вдома з донькою та собакою Пуфіком.

Анастасія Мелещенко та її собака
Анастасія Мелещенко та її собака
фото: «Суспільне»

«Ми з 14-річною донькою встигли вибігти в під'їзд. Чула звук «Шахеда» – вибух, дим, посипалася стеля. У дитини – гостра реакція на стрес, її прийшли підтримати друзі, а так — цілі. Після першого вибуху ми спали, потім – встигли вибігти в під'їзд, пролунав другий вибух – дрон потрапив в будинок», – каже вона.Жінка зауважила, що 4 червня у квартири закінчився ремонт після минулого влучання 31 серпня.

За словами Анастасії, лише вчора завершився ремонт після попереднього «прильоту». «Тільки вчора полагодили все, що було після минулого прильоту. І сьогодні знов», – додала мешканка будинку

Як відомо, о 01:05 російські війська завдали ударів БпЛА типу «Шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них – дев'ятирічна дівчинка, семирічний хлопчик та немовля. Шість ворожих ударів завдала РФ, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна безпілотника опинилася просто в коридорі. 

Нагадаємо, цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох загиблих. Двох жінок та однорічну дитину знайшли під завалами. Наразі відомо про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога.

До слова, уночі російські війська атакували Одещину безпілотниками. Пошкоджено медичний заклад, дитячий центр та ліцей.

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Теги: Харків окупанти безпілотник

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