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Росія окупувала Костянтинівку на Сумщині – DeepState

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія окупувала Костянтинівку на Сумщині – DeepState
Загарбники наближаються до Олексіївки
фото: Міноборони РФ

Ворог продовжує просуватися на Сумщині

Російські загарбники захопили населений пункт Костянтинівка Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

Ворог просунувся в Олексіївці Сумської області, а також на Лиманському напрямку – у Рідкодубі та біля Карпівки Донецької області.

Росія окупувала Костянтинівку на Сумщині – DeepState фото 1

Нагадаємо, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

За інформацією DeepState російська армія захопила ще один населений пункт на Сумщині – Володимирівку. Раніше DeepState повідомив про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині. Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

До слова, українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десятеро російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Командування десантно-штурмових військ.

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Теги: окупанти Сумщина окуповані території

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