Лінія фронту станом на 29 червня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1222-й день повномасштабної війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 34 авіаційних ударів, застосувавши 57 ракет та скинувши 56 керованих авіаційних бомб, здійснив 1269 уражень дронами-камікадзе та 4176 артилерійських обстрілів.

Новини війни в Україні

29 червня станом на 22:00 відбулося 104 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів, ще три боєзіткнення тривають досі. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, та здійснив 288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили три атаки у районах Вовчанська, ще два бої тривають. Авіація противника вдарила КАБами по населених пунктах Синельниково, Вільхуватка; НАРами ворог атакував Вовчанські Хутори, Окіп та Охрімівку.

На Куп'янському напрямку

Противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у напрямках Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське у Серебрянському лісництві та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку

Нші воїни успішно зупинили чотири атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, у районах Дачного, Торецька, Яблунівки, одне боєзіткнення ще триває.

На Покровському напрямку

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки. Авіаударів зазнали Муравка та Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили вісім атак противника у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль, ще три боєзіткнення тривають.

Нагадаємо, триває 1222-й день повномасштабної війни в Україні.