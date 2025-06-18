Ультиматум Трампа Ірану. Путіну приготуватися

Зміна Трампа і вибір для Путіна

Коли я чую заклики визнати, що Трамп агент Кремля і що він проти України – я посміхаюсь. Чому мені смішно? Бо єдине, що можна сказати про Трампа в політиці – він постійно міняє свою позицію.

Тому якщо вирішити, що він за Путіна і проти України, то виходить, що в нього є якась постійна позиція – а це абсурд! Справа в тому, що Трамп досить постійний в тому, який він є по своїй суті. Якщо ви б згадали його перший строк, на що я посилався в своєму прогнозі, то побачили б, що все рухається один в один. Починав він свій перший строк як друг Путіна і Кім Чен Іна, а закінчив надавши нам джевеліни і пославши північних корейців. До речі, цього разу він втратив радників – ідіотів набагато швидше, чим під час першого строку.

Однак, якщо ви забули цей урок, то ось вам урок останніх днів – він кардинально змінив свою позицію по відношенню до війни проти Ірану.

2 травня Рейтерс пише, що Трамп посварився з Нетаньяху і вимагав негайних переговорів з Іраном.

13 червня Трамп ще раз заявив, що постійно намагався домовитись з Іраном і не підтримував удари. Більше того, на 15 червня були заплановані переговори.

Що пише Трамп сьогодні? Вимагаю капітуляції! Він вже не згадує ніяку угоду, не каже, що це не війна США, що Америка на першому місці, а жене авіаносці поближче до Ірану. І так – для Ізраїлю це вже новий Трамп! Більше того, він якось геть зовсім забив на політичну позицію Китаю, який забирає 90% іранської нафти.

Тепер про нас. Ось вам цікавий факт, Путін запропонував стати посередником по врегулюванню ситуації з Іраном, але чомусь Трамп не погодився? Можливо тому, що нарешті він побачив як працює Realpolitik і судячи з його останніх постів йому це дуже сподобалось. Про що це свідчить? У Трампа є точка, в якій він змінюється. Цей імпульсивний нестримний політик немає ніякої системності. Якщо він бачить, що щось не працює, а щось працює, він різко змінює свою позицію і йде в тому напрямку, який працює. Кейс Ірану показав йому, що «вісь Москва-Тегеран-Пекін» далеко не вісь, а так випадкові попутники. Він також побачив, що домовлятись після того, як комусь вламав, значно краще, чим до цього.

Вся ця ситуація ставить Путіна в нову позицію. На жаль, росіяни не іранці, і рівень в них куди вищий. Тому вони чудово розуміють, що найближчим часом Трамп повернеться до питання переговорів по Україні. І якщо він потрапить в таку ж точку різкої зміни позиції – то їм не позаздриш. Справа в тому, що вимога припинення вогню, хай і відтягнулась, але залишається ключовим сигналом готовності Путіна домовлятись. І тут все просто, або починає готуватись припинення вогню, або Путін просто його розводить як лоха. І тут найцікавіший момент, коли Трамп різко змінить свою позицію, і влупить санкції, то Путін не зможе домовлятись на тих умовах, які він може виграти сьогодні. Як це зараз не може зробити Іран, хоча ще в неділю міг фактично отримати нормальну угоду. У Путіна все це прораховують. Тепер залишається тільки зробити вибір. І я чомусь думаю, що він серйозно задумається над варіантом грати в мирні переговори і тимчасово припиняти вогонь.

Кінець – кінців, Трамп поміняє свою позицію, не тому, що раптом стане любити Україну, а тому що це єдино можливе рішення для його виживання.

А нам поки треба триматись! Росіяни заплатять за все. Іранці платять вже.