Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2025 року

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці

Триває 1221-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 153 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, загарбники завдали чотирьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосувавши 12 ракет та скинувши 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3633 дрони-камікадзе та здійснили 5623 артилерійських обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Охрімівка, Довгеньке Харківської області; Полтавка, Мирноград, Попів Яр, Покровськ, Горіхове – Донецької області; Оріхів, Кам’янське, Лугове – Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та десять артилерійських систем противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог завдав 12 авіаційних ударів – скинув при цьому 22 керовані авіаційні бомби, здійснив 341 обстріл, з яких три – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 17 штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського та в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру.

На Сіверському напрямку

Наші захисники зупинили дві ворожі атаки поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку

Вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 17 атак – в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара.

На Оріхівському напрямку

Окупанти тричі намагалися просунутися вперед поблизу Кам’янського.

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив дві невдалі спроби наблизитись до наших позицій.

Нагадаємо, триває 1221-й день повномасштабної війни в Україні.