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Волонтер, розробник дронів. Згадаймо 19-річного Максима Старостіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Волонтер, розробник дронів. Згадаймо 19-річного Максима Старостіна
Волонтер, розробник дронів, Максим неодноразово самостійно возив їх нашим військовослужбовцям та брав участь у тестуванні
колаж: glavcom.ua

«Кожну вільну хвилину свого життя Максим присвятив допомозі ЗСУ заради перемоги над ворогом»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Старостіна.

19-річний студент, волонтер, розробник дронів Максим Старостін із селища Білогір'я на Хмельниччині загинув, потрапивши під ворожий обстріл на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Білогірської селищної ради

«Виїзд на Донеччину 3 червня перетворився на страшну трагедію. Разом з командою однодумців він потрапив під обстріл ворога, внаслідок чого його життя обірвалося. Максим загинув у віці дев'ятнадцяти років, так і не встигши втілити все задумане», – йдеться у повідомленні.

У дописі зазначено, що Максим Старостін був учасником Добровольчого українського корпусу, навчався у столиці, у Національному технічному університеті «КПІ».

Волонтер, розробник дронів, Максим неодноразово самостійно возив їх нашим військовослужбовцям та брав участь в тестуванні
Волонтер, розробник дронів, Максим неодноразово самостійно возив їх нашим військовослужбовцям та брав участь в тестуванні
фото: Білогірська селищна рада

«Кожну вільну хвилину свого життя він присвятив допомозі ЗСУ заради перемоги над ворогом. Волонтер, розробник дронів, Максим неодноразово самостійно возив їх нашим військовослужбовцям та брав участь у тестуванні. Він розумів ризик, але бажання бути корисним – долало страх», – написали у селищній раді. 

Заупокійна Служба Божа розпочнеться 6 червня о 11:00. Близько 12:00 жалобна процесія вирушить на центральну площу, де відбудеться церемонія прощання. Опісля – до рідного дому полеглого, далі – на місцеве кладовище.

Розпорядженням селищного голови 6 червня на території Білогірської громади було оголошено День жалоби.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна волонтер українці хвилина мовчання пам'ять

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