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Лінія фронту станом на 7 червня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 7 червня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 7 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському та Курському напрямках

З початку доби загарбник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, використавши чотири ракети та 112 КАБ. Крім цього, ворог застосував 1273 дрони-камікадзе та здійснив 4407 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 червня станом на 22:00 відбулося 155 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 317 окупантів, з них 179 – безповоротно. Знищено танк, дві бойові броньовані машини, 11 автомобілів, 37 мотоциклів, 21 БпЛА, супутниковий термінал та генератор; окрім цього, пошкоджено п’ять автомобілів та три артилерійські системи окупанта.

На Харківському напрямку

Наші захисники відбили атаку ворога поблизу Вовчанська. Ворог завдав авіаудару КАБами по місту Харків.

Лінія фронту станом на 7 червня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив спробу штурму в районі Степової Новоселівки, успіху не мав.

Лінія фронту станом на 7 червня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Протягом доби зафіксовано 18 атак в районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка. До цього часу точиться одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 7 червня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Краматорському напрямку

Сталося десять бойових зіткнень у районі Часового Яру, Маркового та в напрямку Білої Гори й Предтечиного. Дотепер триває одна ворожа атака.

Лінія фронту станом на 7 червня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Наші оборонці відбили 10 атак військ агресора поблизу Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки, ще один бій досі триває.

Лінія фронту станом на 7 червня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Загарбники 55 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка. Сили оборони відбили 51 атаку, ще чотири бойових зіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 7 червня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи стримують атаки окупаційних військ поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле. Сьогодні на цьому напрямку відбулось 19 боєзіткнень, з яких п’ять тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 7 червня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Курському напрямку

Українські воїни відбили 28 атак, одне бойове зіткнення ще триває.

Лінія фронту станом на 7 червня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1200-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб ворог росіяни

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