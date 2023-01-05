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Українська авіація розгромила позиції ворога – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українська авіація розгромила позиції ворога – Генштаб
Українські військові збили російський вертоліт Ка-52
фото ілюстративне з відкритих джерел

Знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 20 ударів по районах зосередження окупаційного війська, а також п’ять ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

За попередню добу, на східному напрямку, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони здійснили вогневе ураження трьох пунктів управління, чотирьох районів зосередження живої сили і військової техніки та два склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

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Теги: окупанти ЗСУ авіація війна Генштаб вертоліт ворог

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