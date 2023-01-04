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Британська розвідка: втрати окупантів у Макіївці свідчать про непрофесійність РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка: втрати окупантів у Макіївці свідчать про непрофесійність РФ
Непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат у Росії
фото ілюстративне

У Макіївці окупанти зберігали боєприпаси поряд із розміщенням військ

Непрофесіоналізм російської армії, який вона продемонструвала у Макіївці, посприяв високому рівню втрат. У зруйнованій будівлі ПТУ-19, крім мобілізованих, також був склад боєприпасів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 31 грудня 2022 року Україна завдала удару по будівлі ПТУ в місті Макіївка, що утримується Росією, недалеко від Донецька, яку Росія захопила для використання у військових цілях. Будівля була повністю зруйнована і, як підтвердили в міноборони Росії, загинуло 89 російських військовослужбовців.

«З огляду на масштаби пошкоджень існує реальна ймовірність того, що боєприпаси зберігалися поряд з розміщенням військ, які вибухнули під час удару, викликавши вторинні вибухи», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, будівля знаходилася всього за 12,5 км від Авдіївського сектора лінії фронту, одного з найзапекліших районів конфлікту.

«Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент показує, як непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат у Росії», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, російські силовики вважають, що «основною причиною трагедії у Макіївці стало масове використання особовим складом всупереч забороні мобільних телефонів». Мовляв, нібито «цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару».

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Теги: розвідка росія Міноборони військові Україна боєприпаси Макіївка британська розвідка росіяни

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