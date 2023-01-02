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«Бавовна» в Макіївці: Генштаб повідомив, скільки техніки втратили окупанти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Бавовна» в Макіївці: Генштаб повідомив, скільки техніки втратили окупанти
ЗСУ вдарили по будівлі ПТУ у Макіївці, де базувалися окупанти
АрміяInform

Втрати особового складу росіян уточнюються

31 грудня в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати особового складу окупантів уточнюються.

Раніше повідомлялося, що Росія визнала масову загибель своїх військових в окупованій Макіївці.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що серед ліквідованих могли бути рідні мобілізованих. «У Маріуполі купа військових росіян притягнули дружин та родини на Новий рік. Настільки масово, що це було візуально помітно. Немає сумніву, що в Макіївці була та сама тенденція. Якщо дійсно ЗСУ раптом влучно перервали новорічну вечірку р*сні, то там до втрат особового складу щонайменше треба додавати втрати родин офіцерів та командирів», – написав Андрющенко у Telegram.

Також удари підтвердило так зване керівництво «ДНР».

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Донеччина Україна Макіївка

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