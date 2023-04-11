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Літаки РФ вдарили по Оріхову та Гуляйполю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Літаки РФ вдарили по Оріхову та Гуляйполю
Зранку ворог здійснив масований удар по лінії розмежування в Запорізькій області
фото ілюстративне

Наразі втрати уточнюються

 

Сьогодні зранку, 11 квітня, російські загарбники вдарили із авіації по території Запорізької області. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак

«Російські літаки Су-35 нанесли авіаційні удари по містам Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області», – написав Єрмак.

Голова Банкової також зазначив, що наразі втрати уточнюються.

Пізніше у Запорізькій ОВА заявили, що зранку ворог здійснив масований удар по лінії розмежування в Запорізькій області. «По дві керовані ракети запущено російською авіацією по цивільному сектору в Оріхові та Гуляйполю, а також атакували артилерійськими снарядами Степногірськ. На щастя, без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 11 квітня російські загарбники обстріляли церкву в Херсоні.

Триває 412-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках. 

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Теги: Андрій Єрмак Щастя втрати ворог Запоріжжя літак обстріл

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