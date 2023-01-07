Лукашенко відкрито заявив, що підтримує армію Путіна та цинічно згадав Україну

Диктатор переконаний, що Україна та Білорусь – «братні» країни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до монастиря заявив, що білоруси не забувають про українців, проте у той же час підтримують російських братів. Також він упевнений, що у жорстокій війні винні самі ж українці. Про це повідомили на офіційному сайті глави держави.

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На Різдво Лукашенко навідався до Свято-Єлисаветинського жіночого монастиря. Під час виступу диктатор згадав про війну в Україні.

Лукашенко заявив, що українці самі винні у передумовах та причинах вторгнення окупантів. При цьому нашу країну диктатор назвав «братньою», попри те, що саме з території Білорусі спершу війною пішли російські війська, а надалі звідти летіли сотні ракет по мирним мешканцям України.

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Нам буде спокійно, якщо ми не будемо створювати напругу в нашому суспільстві. Не дай боже це станеться, як у нашій братній Україні, інших державах. Спочатку ж створювалася напруга майданами, потім громадянська війна, а потім справжнісінька гаряча бійня. Хто би міг подумати, що ми, слов'яни, будемо колись воювати один проти одного.

Диктатор згадав, що нещодавно цей же монастир збирав допомогу для російських військових на фронті. Тих, хто засудив таку підтримку путінської армії, Лукашенко назвав «проплаченими». Та найбільше він пишається «допомогою» українцям, які після повномасштабного вторгнення опинилися на території Білорусі.

Ви робите правильно. Не звертайте уваги на десяток-другий проплачених людей. Ми не тільки допомагаємо нашим російським братам, росіянам, я цього ніколи не приховував. І вчорашній мій візит до російських військових, не приховуючи говорить про те, що ми підтримували і підтримуємо наших братів. Але ми не забуваємо і про українців. Приблизно 10 тисяч, які втекли від війни, торік знайшли постійне місце проживання і притулок у нашій країні.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко завітав до путінської армії та приніс подарунки (фото). Диктатор похизувався тим, що за декілька місяців розробок країна виготовила аптечки, «кращі за натівські».

Як відомо, Росія продовжила свої військові навчання у Білорусі.

Крім того, Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «у межах існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

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До слова, Лукашенко, якого Путін втягнув у війну, зробив цинічну заяву про мир.

До того ж білоруський диктатор створив під себе новий виконавчий орган й підписав законопроєкт про довічне перебування у політиці.

Зауважимо, Лукашенко прокоментував переміщення військ в Білорусі – диктатор розказав, чому стягує армію на кордон з Україною.

Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі в Мінську 19 грудня, ймовірно, відвернув спробу президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші поступки щодо інтеграції з РФ.