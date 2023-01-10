Лукашенко поставив крапку у справі ексдівчини Протасевича

Вітчим Софії Сапеги розповів журналістам, що дівчині відмовили у помилуванні

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відмовив у помилуванні колишній дівчині білоруського опозиціонера та засновника каналу Nexta Романа Протасевича, росіянці Софії Сапезі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що вітчим Софії Сапеги розповів журналістам, що дівчині відмовили у помилуванні.

Нагадаємо, супутницю білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича – росіянку Софію Сапегу судова колегія Гродненського облсуду (Білорусь) засудила до шести років колонії загального режиму.

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До суду дівчина була під домашнім арештом. Після оголошення вироку Софію взяли під варту. Сапега – громадянка Росії, але мала дозвіл на проживання в Білорусі.

Дівчину обвинувачували за сімома статтями Кримінального кодексу («Розпалювання соціальної ворожнечі», «Незаконні дії щодо інформації про приватне життя...» тощо). Вона адмініструвала телеграм-канал, де публікувалися особисті дані білоруських силовиків.

Раніше Сапега уклала зі слідством досудову угоду. З огляду на це їй загрожує шість років ув'язнення. Росіянка Софія Сапега просила Лукашенка про помилування.

Як повідомлялося, Сапегу звинувачували в розпалюванні ворожнечі через адміністрування каналу «Чорна книга Білорусі», у якому публікували дані білоруських силовиків. Режим Лукашенка визнав канал екстремістським.

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Як передавав «Главком», 23 травня 2021 року білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник мегапопулярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Протасевича звинувачували в:

організації масових заворушень;

порушенні громадського порядку;

розпалюванні соціальної ворожнечі.

Вже наступного дня, 24 травня, білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з Протасевичем, на якому розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича. На відео було видно сліди від удушення, ударів та катувань.

За інформацією спільноти колишніх білоруських правоохоронців та військових BYPOL, на допиті Протасевича був особисто присутній Лукашенко, який, як стверджувалося, зламав хлопцю ніс.

Окрім того, фейкова «генеральна прокуратура терористичної «ЛНР» з окупованого росіянами українського міста Луганська каже, що теж нібито допитувала Протасевича з приводу його «участі в бойових діях на Донбасі» в лавах українських добровольців.

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