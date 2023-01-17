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Диктатор Лукашенко створює додатковий підрозділ охорони

Юрій Лящук
glavcom.ua
Диктатор Лукашенко створює додатковий підрозділ охорони
Білоруський КДБ може піти проти Лукашенка
фото з відкритих джерел

Джерело переконане, що Лукашенко побоюється за своє життя

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито боїться зради з боку своїх спецслужб, зокрема, комітету державної безпеки. Щоб захиститися, диктатор комплектує власну охорону, використовуючи співробітників приватної компанії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За наявною інформацією, Лукашенко нібито побоюється, що його можуть ліквідувати й, можливо, у білоруському КДБ готові піти проти нього.

Тому диктатор за допомогою приватної охоронної компанії нібито сформував новий підрозділ особистої охорони.

За інформацією білоруського підпілля, йдеться про компанію «ГардСервіс», на яку вже покладено завдання щодо формування ПВК для участі у війні проти українців.

Раніше повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін особисто намагається втягнути Білорусь у боротьбу проти України.

Зауважимо, Росія та Білорусь розпочали спільні авіанавчання. Війська відпрацьовуватимуть «широкий спектр питань», зокрема разом патрулюватимуть повітряний простір уздовж кордону та здійснюватимуть авіапідтримку угруповань військ. 

Нагадаємо, Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі. Раніше міноборони цієї країни вже робило заяви про нарощування регіонального угруповання військ Білорусі та Росії в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави. «До Республіки Білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації. З підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження», – уточнили у військовому відомстві.

До слова, Україна постійно стежить за обстановкою в Білорусі: прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі.

Читайте також: Авіанавчання в Білорусі: влада оцінила загрозу наступу на Київ
Теги: Білорусь Олександр Лукашенко охорона

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