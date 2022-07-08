Великий скандал у Чернігові. Мер звернувся до Зеленського (відео)

Атрошенко: «Я не можу допустити, щоб Чернігів страждав»

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до президента Зеленського з проханням повпливати на політичну еліту, яка протягом війни намагається усунути його з посади мера міста. Відповідне звернення Антрошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами Атрошенка, дехто з політиків почали переслідувати його традиційні інтереси.

«Сьогодні, мене, міського голову, Ваші підлеглі намагаються усунути від управління містом та поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації в Чернігові. Причина проста: їм заважає мер, якого підтримали майже 80% виборців і який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників. Тому й хочуть забрати повноваження міського голови. В хід йдуть усі засоби: заборона візитів за кордон за коштами на відновлення міста, «привіти» через силовиків, інформаційні атаки, блокування роботи та багато іншого. Але всі ці дії шкодять, перш за все, Чернігову та Україні», – говорить у зверненні міський голова Чернігова.

«Пане Президенте! Я не можу допустити, щоб Чернігів страждав. Тому звертаюся до Вас, як до Гаранта Конституції! Прошу Вас втрутитися в ситуацію, зупинити політичну атаку окремих Ваших підлеглих на мене, та усіляко підтримати місто і міського голову Чернігова. Центральна та місцева влада мають працювати разом проти ворога, а не один проти одного. Цього вимагає суспільство. Цього потребує країна», – йдеться у зверненні до Зеленського.

Раніше мер Чернігова повідомив, скільки людей загинуло під час блокади міста рашистами.

Нагадаємо, за дорученням президента України Володимира Зеленського до звільненого від окупантів Чернігова була доставлена гуманітарна допомога.