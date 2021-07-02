Львів посилить карантин через штам «Дельта»

За словами мера Львова, люди зараз занадто розслабились, але «треба не забувати, що Сovid-19 нас не залишив»

У Львові вирішили посилити карантин, збільшити кількість ліжок для хворих на Covid-19 і кількість вакцинацій через загрозу поширення нового штаму коронавірусу «Дельта». Про це повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

«Зібрали комісію з надзвичайних ситуацій. Домовились про кілька важливих речей: посилити (в розумних межах) дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури, та інших; облаштувати та зарезервувати додаткові ліжка з киснем», – заявив Садовий.

Також Львів вирішив підготувати разом з МОЗ усі необхідні документи для контрактування медзакладів і збільшити кількість вакцинацій до 5 тисяч на день.

За словами Садового, люди зараз занадто розслабились, але «треба не забувати, що Сovid-19 нас не залишив», і що в Україні вже зафіксували випадки нового штаму «Дельта».

Тому, він додав, щоб не пожинати плоди восени, треба подумати про наслідки «вже сьогодні».

До слова, МОЗ перевірить старі аналізи українців на штам «Дельта».

Нагадаємо, що із 2 липня іноземцям та особам без громадянства, а також українцям, які прибули з країн з найбільшою кількістю випадків штаму «Дельта», при в'їзді до України доведеться пройти експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу.

Також у МОЗ повідомили, коли Pfizer з'явиться у центрах масової вакцинації.

Додамо, що вірус Delta став найпоширенішим у США.

Delta – це новий штам вірусу Covid-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом Covid-19.