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    МОЗ перевірить старі аналізи українців на штам «Дельта»

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    Після перевірки старих ковід-тестів стане зрозуміло, чи є в Україні небезпечний індійський штам коронавірусу&nbsp; - МОЗ перевірить старі аналізи українців на штам «Дельта»
    Після перевірки старих ковід-тестів стане зрозуміло, чи є в Україні небезпечний індійський штам коронавірусу 
    Фото з відкритих джерел

    Тенденцію до нового спалаху коронавірусу відстежують, в першу чергу, за кількістю хворих в Олександрівській лікарні столиці

    В Україні перевірять біологічний матеріал, зібраний під час спалаху коронавірусу в березні-квітні 2021 року, на наявність штаму «Дельта». Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє ZN.ua.

    Тоді МОЗ при аналізі зразків виявили лише південноафриканський (Бета) і британський (Альфа) штами вірусу.

    «У березні-квітні, коли був найкритичніший спалах, ми забирали зразки на секвенування. Ми виявили південо-африканський штам (в Полтаві) і британський. Але, можливо, ми не звернули увагу або не виявили індійського штаму Дельта. Але по факту, те, що ми дивимось по тій динаміці, яка розвивалась, ми не відкидаємо варіант, що можливо він у нас циркулював в той період», – пояснив Ляшко.

    За словами міністра, тенденцію до нового спалаху коронавірусу відстежують, в першу чергу, за кількістю хворих в Олександрівській лікарні.

    «Зараз в Олександрівській лікарні ми відслідковуємо певний час, коли потенційно може зростати кількість хворих. Якщо буде зростати стрімко, то ми будемо розуміти, навіть без секвенування, що в нас розпочинається інтенсивна циркуляція «Дельти», яка починає витискувати інші штами (для нього характерно)», – зауважив Ляшко.

    Він розповів, що зараз на секвенування зразки відбираються по трьох етапах:

    • перший – якщо у МОЗ фіксують спалах, тобто велику кількість хворих зареєстровано одномоментно, в цьому кластері відбирають певну групу, збирають зразки та віддають на секвенування. Забирання робиться і в Інституті мікробіології, і в приватній лабораторії. Усі відібрані зразки надсилають у лабораторії ВООЗ;
    • друге – відбирають зразки на секвенування у всіх пацієнтів зі складним перебігом хвороби. Це необхідно для того, щоб не пропустити появу якогось нового штаму, який досить швидко призводить до негативних наслідків;
    • третє – періодично відбирають зразки у хворих приїжджих людей з країн, в яких є спалах.

    Нагадаємо, що із 2 липня іноземцям та особам без громадянства, а також українцям, які прибули з країн з найбільшою кількістю випадків штаму «Дельта», при в'їзді до України доведеться пройти експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу.

    Також у МОЗ повідомили, коли Pfizer з'явиться у центрах масової вакцинації.

    Додамо, що вірус Delta став найпоширенішим у США.

    Delta – це новий штам вірусу Covid-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом Covid-19.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Індія хвороби аналізи коронавірус
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    МОЗ перевірить старі аналізи українців на штам «Дельта»