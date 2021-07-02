МОЗ перевірить старі аналізи українців на штам «Дельта»

Після перевірки старих ковід-тестів стане зрозуміло, чи є в Україні небезпечний індійський штам коронавірусу

Тенденцію до нового спалаху коронавірусу відстежують, в першу чергу, за кількістю хворих в Олександрівській лікарні столиці

В Україні перевірять біологічний матеріал, зібраний під час спалаху коронавірусу в березні-квітні 2021 року, на наявність штаму «Дельта». Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє ZN.ua.

Тоді МОЗ при аналізі зразків виявили лише південноафриканський (Бета) і британський (Альфа) штами вірусу.

«У березні-квітні, коли був найкритичніший спалах, ми забирали зразки на секвенування. Ми виявили південо-африканський штам (в Полтаві) і британський. Але, можливо, ми не звернули увагу або не виявили індійського штаму Дельта. Але по факту, те, що ми дивимось по тій динаміці, яка розвивалась, ми не відкидаємо варіант, що можливо він у нас циркулював в той період», – пояснив Ляшко.

За словами міністра, тенденцію до нового спалаху коронавірусу відстежують, в першу чергу, за кількістю хворих в Олександрівській лікарні.

«Зараз в Олександрівській лікарні ми відслідковуємо певний час, коли потенційно може зростати кількість хворих. Якщо буде зростати стрімко, то ми будемо розуміти, навіть без секвенування, що в нас розпочинається інтенсивна циркуляція «Дельти», яка починає витискувати інші штами (для нього характерно)», – зауважив Ляшко.

Він розповів, що зараз на секвенування зразки відбираються по трьох етапах:

перший – якщо у МОЗ фіксують спалах, тобто велику кількість хворих зареєстровано одномоментно, в цьому кластері відбирають певну групу, збирають зразки та віддають на секвенування. Забирання робиться і в Інституті мікробіології, і в приватній лабораторії. Усі відібрані зразки надсилають у лабораторії ВООЗ;

друге – відбирають зразки на секвенування у всіх пацієнтів зі складним перебігом хвороби. Це необхідно для того, щоб не пропустити появу якогось нового штаму, який досить швидко призводить до негативних наслідків;

третє – періодично відбирають зразки у хворих приїжджих людей з країн, в яких є спалах.

Нагадаємо, що із 2 липня іноземцям та особам без громадянства, а також українцям, які прибули з країн з найбільшою кількістю випадків штаму «Дельта», при в'їзді до України доведеться пройти експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу.

Також у МОЗ повідомили, коли Pfizer з'явиться у центрах масової вакцинації.

Додамо, що вірус Delta став найпоширенішим у США.

Delta – це новий штам вірусу Covid-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом Covid-19.